Il Palazzo del Comune riserva una piacevole sorpresa: il teatro di Palazzo, che in attesa del completo restauro, ci accoglie con i suoni che ci faranno rivivere i suoi antichi splendori. Il nostro percorso si conclude al Teatro Manini, classico teatro all’italiana ottocentesco, di cui vivremo non solo lo spazio scenico, ma anche il “dietro le quinte”, con una sorpresa finale.

L’appuntamento di Martedì 1 Novembre ospiterà “𝗦𝗹𝗼𝘄 𝗽𝗵𝗼𝘁𝗼 -𝘄𝗮𝗹𝗸” seconda maratona fotografica analogica a cura di Narnimmaginaria. 📷

Si concluderà con una 𝗗𝗘𝗚𝗨𝗦𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗔 𝗗𝗜 𝗣𝗥𝗢𝗗𝗢𝗧𝗧𝗜 𝗧𝗜𝗣𝗜𝗖𝗜 🍷🍽 presso la Cantina Ruffo della Scaletta in via della Luna. A seguire, per chi vorrà, sarà possibile partecipare alla visita del complesso delle cantine.

📌 𝗜𝗡𝗙𝗢 𝗣𝗘𝗥𝗖𝗢𝗥𝗦𝗢

Tempo di percorrenza: 2h e 30′

Lunghezza: 2,5 km

Difficoltà: Bassa

Punto di partenza: Parcheggio del Suffragio (parcheggio del centro storico)

Orario di partenza: 31 ottobre ore 14.00, 1 novembre ore 10.00

𝗣𝗥𝗘𝗡𝗢𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗢𝗕𝗕𝗟𝗜𝗚𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 👀

📌 𝗣𝗘𝗥 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜

Ufficio Turismo del Comune di Narni

Tel. 0744 747277

Cell. 333 2566633

E-mail: turismo@comune.narni.tr.it

Progetto finanziato dal GAL Ternano – PSR per l’Umbria 2014-2020 Mis. 19

“Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali – annualità 2022”