NewTuscia – VITERBO – Ieri mattina sono iniziati i lavori di ristrutturazione delle facciate esterne di Palazzo Gentili, sede dell‘amministrazione provinciale di Viterbo. I lavori sono partiti dalla facciata sul lato di via Saffi, dove si trova l’ingresso principale al Palazzo. La giornata di ieri è servita per l’allestimento del ponteggio e da oggi inizia il vero e proprio intervento di manutenzione straordinaria. Terminato il lato su via Saffi, i lavori si estenderanno anche alle facciate su via Fontanella di Sant’Angelo e via Camillo Benso Conte di Cavour. Ma non solo ristrutturazione delle pareti esterne.

I lavori permetteranno anche di intervenire su una facciata interna del cortile del Palazzo, dove si procederà alla sostituzione di vecchi infissi in legno con altri nuovi in modo da consentire un maggior efficientamento energetico dell’intera struttura. L’intervento di ristrutturazione si è reso necessario dal momento che Palazzo Gentili presenta da anni visibili scrostamenti di intonaco lungo le facciate. Che, inevitabilmente, disturbano l’occhio sia dei cittadini che dei tanti turisti che accorrono a Viterbo per ammirarne le bellezze. Colpito durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale, negli anni successivi alla fine del conflitto Palazzo Gentili è stato completamente ricostruito per dare lustro a questa parte del centro storico di Viterbo e per ospitarne l’amministrazione provinciale. Ed è dunque responsabilità della Provincia lasciarlo in eredità alle future generazioni nel pieno della sua bellezza.