NewTuscia – MONTEFIASCONE – Incidente questa mattina intorno alle 9.00 sulla Verentana, vicino all’entrata dell’ospedale di Montefiascone, dove per cause ancora da approfondire una minicar e una macchina si sono scontrate, la prima ribaltandosi per l’impatto.

Sembrerebbe per fortuna, che nessuno dei conducenti sarebbe rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montefiascone per tutti i rilievi del caso e per la gestione del traffico momentaneamente rallentato.