NewTuscia – VITERBO – Inaugurato il corso per “operatore forestale” organizzato da CNA Sostenibile nella propria sede di Viterbo. Autorizzato dalla Regione Lazio, consentirà ai diciotto allievi – imprenditori e dipendenti – di conseguire l’attestato di qualifica, cosicché le imprese esecutrici di lavori e/o fornitrici di servizi forestali che partecipano alle attività formative potranno adempiere al nuovo obbligo scattato per il settore.

Come previsto dalla delibera regionale del 2020 che ha recepito il decreto ministeriale sui requisiti professionali minimi per l’esecuzione degli interventi di gestione forestale, entro il 31 dicembre 2022 le imprese dovranno comunicare all’Area competente in materia forestale e delegata alla tenuta dell’Albo della Regione Lazio il nome del titolare o di almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno che sia in possesso dell’attestato. CNA Sostenibile è stata tra i primi Enti di formazione nel Lazio ad avviare questo specifico percorso formativo, che avrà una durata di 230 ore: 150 di teoria e 80 di tirocinio presso aziende del settore. Info: CNA Sostenibile, a Viterbo, in via dell’Industria snc (zona Poggino). Telefono: 0761.1768301. E-mail: formazione@cnasostenibile.it.