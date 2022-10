NewTuscia – CAPRAROLA – È stata una grande festa quella che si è tenuta in occasione del Cioccofest e Festa della Castagna a Caprarola il 15 e 16 ottobre e il 22 e 23 ottobre. Migliaia di persone si sono riversate nei due soleggiati week end nel bellissimo parco delle Scuderie Farnese, un bosco secolare animato da artisti circensi, cantanti e giocolieri. Il grande successo è, ovviamente, riconducibile alla sinergia che tutto il team organizzativo ha dimostrato: il Comune di Caprarola e l’Assofrutti in primis, coadiuvati dalla Proloco, dall’Associazione Fiera Agricola e Artigianale “Patrizio Bruziches” e dal Comitato Sagra della Nocciola che quest’anno sarà capitanato dalla Classe 83. Proprio i quarantenni, alla loro prima esperienza nell’organizzazione di un evento così importante che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, si sono dimostrati all’altezza di rispondere ad impegni di così alto profilo.

I bracieri accesi dalla Classe 83 hanno offerto caldarroste senza sosta, il vin brulè e la cioccolata calda hanno rallegrato grandi e piccini e gli stand di prodotti tipici hanno contribuito a far conoscere aziende e prodotti locali di elevato livello e qualità. Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla collaborazione di tante altre persone che hanno supportato la Classe 83, persone a cui va un doveroso e sentito ringraziamento da parte di tutto il Comitato Sagra della Nocciola. La Classe 83 è già al lavoro per le prossime tappe, nel periodo natalizio ci saranno altri importanti eventi che, speriamo, possano portare nel bel borgo medievale tanti altri visitatori per continuare a… sentire il battito!