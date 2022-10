Organizzato dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Bolsena, in collaborazione con la Pro loco Bolsena, si svolgerà il 19 e il 20 novembre, alla sala espositiva “Cavour”

NewTuscia – BOLSENA – Ecologico e sociale. È il mercatino dell’usato “Sgombera tutto”, organizzato dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Bolsena in collaborazione con la Pro loco Bolsena, che si svolgerà il 19 e 20 novembre, dalle 9,30 alle 18, alla sala espositiva “Cavour” (civico 21 di corso Cavour). Libri, riviste, giornali, cartoline, francobolli, figurine, oggettistica varia, vecchi arnesi e attrezzi, piccoli elettrodomestici usati, tessuti, accessori nuovi, giochi, modellismo e tutto quello che non ha valore artistico o storico avranno una seconda vita senza essere gettati per finire in discarica. “Il mercatino non ha scopo di lucro, ma vuole essere occasione d’incontro, di scambio culturale e di mercato a offerta – afferma l’assessore alle politiche sociali Roberto Basili -.

Tante cose che abbiamo in magazzino o in soffitta e che non sappiamo cosa farne potranno essere scambiate con altre. Un modo divertente di riciclare e aiutare l’ambiente, non producendo nuovi rifiuti, e di fare comunità, attraverso due giorni di condivisione. Inoltre, le persone, operatori non professionisti, potranno diventare per una volta dei venditori e mettere in mostra loro abilità nel concludere vantaggiosamente le negoziazioni”.

La domanda d’iscrizione si può richiedere all’indirizzo di posta elettronica ufficioturistico@comune.bolsena.vt.it e dovrà essere presentata con la documentazione necessaria entro il 17 novembre, direttamente alla sede della Pro loco Bolsena o per email a ufficioturistico@comune.bolsena.vt.it. La partecipazione è riservata ai cittadini maggiorenni. Alle domande d’iscrizione verranno date delle priorità: la prima se la persona è socio della Pro Loco in regola con il tesseramento; la seconda se è residente a Bolsena; la terza è quella in base all’ordine di arrivo del modulo. Il regolamento, per conoscere tutte le informazioni, è consultabile sulla pagina Facebook “Ufficio Turistico Pro Loco Bolsena”.