NewTuscia – Il successo di un bar dipende da molti fattori, ma senza dubbio l’allestimento gioca un ruolo fondamentale. Se vuoi che il tuo locale sia frequentato da tante persone e che i tuoi clienti siano sempre soddisfatti, devi sapere quali sono gli elementi essenziali da considerare quando si allestisce un bar. In questo articolo ti illustriamo qualche accorgimento da non dimenticare: un esempio? Il frigo per bibite, il bancone, il ruolo dell’illuminazione e molto altro ancora!

Il bancone del bar: guida alla scelta

Il primo elemento da considerare quando si allestisce un bar è senza dubbio il bancone. Il bancone è il cuore di ogni bar e la sua sce lta deve essere fatta con grande attenzione, tenendo conto di vari fattori come la forma, le dimensioni e i materiali.

Al momento di scegliere la forma del bancone, tieni presente le dimensioni dell’ambiente in cui sarà collocato il bar: se lo spazio è piccolo, è meglio optare per un bancone lineare, mentre se l’ambiente è grande ti puoi permettere di avere un bancone più articolato con diversi livelli o angoli. L’importante è che ci sia sempre spazio sufficiente perché i clienti possano sedersi comodamente e muoversi liberamente.

Per quanto riguarda i materiali, ci sono molte opzioni disponibili sul mercato, dal classico legno a soluzioni più moderne, come ad esempio l’acciaio inox o il laminato. Scegli il materiale che meglio si adatta allo stile del bar e assicurati che sia resistente e facile da pulire.

Frigo per bibite: quale scegliere per un bar dal successo assicurato?

Un elemento molto importante per un bar è il frigorifero in cui si conservano le bevande al fresco. Per questo è fondamentale scegliere un frigorifero di buona qualità, in grado di garantire un eccellente isolamento termico e un basso consumo energetico.

Esistono molti tipi di frigoriferi per bevande sul mercato, dai classici frigoriferi con una o più ante in vetro ai modelli più sofisticati con rubinetti integrati. Se desideri offrire ai tuoi clienti un’ampia scelta di bevande, è meglio optare per un frigorifero con molti ripiani e scomparti, in modo da poter organizzare facilmente tutte le bottiglie e le lattine in modo ordinato e ben visibile.

Illuminazione: come creare l’atmosfera perfetta

L’illuminazione gioca un ruolo fondamentale nel creare la giusta atmosfera in qualsiasi bar. È importante prestare attenzione sia al tipo di illuminazione che al tipo di lampadine utilizzate.

Per quanto riguarda il tipo di illuminazione, è meglio optare per un sistema a LED che consente di creare diversi livelli di intensità luminosa, a seconda dell’ora del giorno e dell’atmosfera che si vuole dare al bar.

Per quanto riguarda le lampadine, è consigliabile utilizzare lampadine a risparmio energetico, come quelle a LED, che consumano meno elettricità e hanno una durata maggiore rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza.

Queste sono solo alcune delle cose da tenere a mente quando si allestisce un bar. Seguendo i nostri consigli, sarai sicuro di creare un bar di successo e accattivante!