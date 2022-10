NewTuscia – VITERBO – E’ stata trasportata in pronto soccorso con un trauma facciale l’anziana signora che questa mattina in via della Palazzina è caduta a causa delle buche sul marciapiede: la donna avrebbe perso l’equilibrio sul fondo sconnesso.

I passanti sono immediatamente intervenuti per prestarle aiuto, chiamando nel frattempo il personale sanitario del 118 che l’ha poi trasportata a Belcolle.

Suol posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Viterbo e del personale dell’ufficio tecnico per mettere in sicurezza il marciapiedi e l’intera area.