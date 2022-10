NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Fine settimana dal sapore europeo, per la scuderia civitonica XC Motorsport, che sarà impegnata all’autodromo nazionale di Monza con il presidente Stefano Bosi: il pilota di Lugo, ma brianzolo di adozione, sarà infatti al via dell’ultima tappa del challenge europeo del Trofeo Predators, nell’ambito dell’ultimo appuntamento della FX Racing Weekend che si svolgerà dal 29 al 30 ottobre.

Per Bosi, dopo una buona stagione nel Trofeo Predators dove si è rivelato uno dei protagonisti nella classifica AM, l’obiettivo è quello di ben figurare facendo fruttare l’esperienza accumulata sul circuito di casa, con l’intento di raccogliere punti nel campionato 22° Challenge Velocità Forze di Polizia, per consolidare l’attuale seconda posizione in classifica. Il programma di gara prevede per sabato 29 lo svolgimento delle prove libere e delle qualifiche, mentre domenica 30 sono previste le due manches di gara.