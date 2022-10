I progetti finanziati, PNRR, presentati e da presentare nel convegno di venerdì in provincia

Stefano Stefanini

Venerdi 28 ottobre, alle ore 16, presso la Sala Consiliare della Provincia, si svolgerà il Convegno “Ripresa e sviluppo della,Tuscia”, un focus sui progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza della Tuscia già finanziati, presentati e da presentare.

Il convegno è stato promosso e coordinato dal direttore di Progetto Sviluppo Etruria – Tuscia International Consulting, Mauro Belli

Agli interventi iniziali del presidente della provincia Alessandro Romoli e del vice presidente Pietro Nocchi, seguiranno una serie di interventi di politici, parlamentari, amministratori regionali e provinciali, sindaci e rappresentanti del mondo produttivo e sociale, coinvolti a 360 gradi nella realizzazione dei progetti del Piano di Ripresa e Resilienza della Tuscia.

Si parlerà di Borghi, Musei, Piste ciclabili, Microcredito, digitalizzazione, reti di imprese, paniere e marchio della Tuscia, formazione, energie alternative, transizione ecologica.

Il PNRR finanziato dall’Unione Europea in risposta alla recente crisi pandemica, rappresenta un’occasione straordinaria per il Paese per rilanciare gli investimenti, attuare importanti riforme e accelerare il processo di transizione digitale, modernizzando la macchina burocratica nazionale.

Il Piano di resilienza non solo offre risorse economiche ma anche soluzioni in grado di incidere a 360 gradi sull’organizzazione, la gestione e il governo di ogni singolo ente, con benefici effetti sull’economia, la produzione e l’occupazione.

Il Convegno promosso da Provincia di Viterbo e Regione Lazio, con il coordinamento di Progetto Sviluppo Etruria – Tuscia International Consulting intende fare il punto su quanto realizzato e quanto da realizzare sui progetti del Piano di Ripresa e Resilienza nella Tuscia.