NewTuscia – TERNI – La presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza esprime profondo cordoglio per la morte di Giampiero Raspetti. “E’ stato un uomo che ha dato tantissimo a Terni e a tutta la provincia grazie al suo incessante impegno nella cultura e nel sociale”, dice la presidente.

“Lo conoscevo personalmente e verso di lui nutrivo una grandissima stima – aggiunge – lo avevo incontrato recentemente in Provincia ascoltando con attenzione i suoi progetti per Terni e il territorio. La sua scomparsa ci priva di una personalità viva e brillante e di un supporto e uno stimolo continuo per la città e per il territorio provinciale”.