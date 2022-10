in arresto.

Tale brillante operazione è stata resa possibile dalla concomitanza di tre fattori determinanti: in primo luogo i familiari insieme alla vittima hanno tempestivamente allertato le Forze dell’Ordine riuscendo a fornire dettagli importanti per l’identificazione dei malfattori; in secondo luogo l’autovettura utilizzata e la direzione di fuga sono state ricavate dal sistema di videosorveglianza di cui il comune di Marta si è dotato fornendo anche qui un contributo indispensabile; infine l’ottimo coordinamento tra le Forze di Polizia ha consentito alla Polizia Stradale di poter intercettare velocemente gli autori

del reato prima ancora che potessero disfarsi della refurtiva.

Quanto sopra testimonia gli sforzi che l’Arma dei Carabinieri pone nella lotta alle “truffe agli anziani” anche attraverso l’incessante campagna informativa in atto nelle parrocchie e centri anziani di tutta la provincia di Viterbo, sforzi che stanno dando i loro frutti, come dimostra anche la denuncia la settimana

scorsa di un pregiudicato di origine campana da parte della Stazione Carabinieri di Orte che, con modalità simili, si era fatto consegnare 1.000 euro circa in contanti da parte di un 61enne.

Tali incontri proseguiranno in tutti i centri della provincia poiché massima è l’attenzione dell’Arma verso questa problematica, molto delicata poiché colpisce una fascia debole della popolazione, al fine di contrastare il più possibile il ripetersi di simili episodi, invitando le persone anziane a non acconsentire nella maniera più assoluta ad improvvise richieste di denaro da parte di sconosciuti ed in tal caso di avvisare prontamente parenti e, ovviamente, le Forze dell’Ordine.