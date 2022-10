Roberto Stabile, Responsabile dei Progetti Speciali della DGCA del MiC presso Cinecittà, dichiara: “Non potevamo mancare l’appuntamento con questa importante rassegna di cinema a Berlino, anzi, abbiamo deciso di raddoppiare la collaborazione, affiancando alla ormai consolidata attività del Business Day anche gli Italian Screens promossi dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Cinecittà per la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura (DGCA-MiC) e Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Si tratta di un’iniziativa lanciata con grande successo in India lo scorso ottobre e che si sta diramando in tutti i più importanti territori e mercati e consiste nel presentare una selezione di film italiani recenti nelle sale alla presenza anche dei distributori locali, ai quali viene illustrato il Film Distribution Fund, strumento che, con grande efficacia, supporta la distribuzione dei nostri film all’estero”. , Responsabile dei Progetti Speciali della DGCA del MiC presso Cinecittà, dichiara: “Non potevamo mancare l’appuntamento con questa importante rassegna di cinema a Berlino, anzi, abbiamo deciso di raddoppiare la collaborazione, affiancando alla ormai consolidata attività del Business Day anche gli Italian Screens promossi dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Cinecittà per la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura (DGCA-MiC) e Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Si tratta di un’iniziativa lanciata con grande successo in India lo scorso ottobre e che si sta diramando in tutti i più importanti territori e mercati e consiste nel presentare una selezione di film italiani recenti nelle sale alla presenza anche dei distributori locali, ai quali viene illustrato il Film Distribution Fund, strumento che, con grande efficacia, supporta la distribuzione dei nostri film all’estero”. Tra gli eventi collaterali, inoltre, tornerà ad arricchire il programma dell’evento dopo due anni di assenza, il concerto di un’artista italiano: dopo Carmen Consoli, Almamegretta e Calcutta sarà Vinicio Capossela ad esibirsi lunedì 12 dicembre nella capitale tedesca (Columbia Theatre, ore 20). In programma, infine, anche momenti di promozione del territorio grazie alla presenza della Regione Lazio e di Casa Civita e all’allestimento nei giorni del festival della mostra Tuscia, la terra del cinema organizzata dall’omonima DMO. “La nostra presenza a Berlino – ha dichiarato Valentina Corrado, Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio – testimonia l’importanza riservata alla magia del cinema, che è un’importante chiave di promozione turistica e di sviluppo territoriale. Le immagini affascinano e incuriosiscono gli spettatori, raccontano in modo efficace i luoghi noti e talvolta meno conosciuti del territorio e la visibilità si traduce in ritorno di flussi turistici. Sono diverse le bellezze laziali a essere state rese riconoscibili e iconiche agli occhi di osservatori italiani e stranieri grazie al grande schermo, che è dunque un importante veicolo di valorizzazione territoriale le cui ricadute economiche sono sia dirette sia indirette, dato che contribuiscono ad attrarre produzioni cinematografiche che hanno un effetto moltiplicatore per i nostri territori”. I biglietti per le proiezioni e gli incontri del festival possono essere acquistati in prevendita on line sul sito dell’evento (www.italianfilmfestivalberlin.com/tickets) o direttamente alla cassa del Kino in der Kulturbrauerei. L’Italian Film Festival Berlin è organizzato dal Tuscia Film Fest con il supporto della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, dell’Assessorato al Turismo della Regione Lazio, di Cinecittà, dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, dell’Ambasciata d’Italia in Germania, di Audi e di Casa Civita. Per maggiori informazioni: www.italianfilmfestivalberlin.com

Foto: il poster dell’Italian Film Festival Berlin 2022, il Cinestar della Kulturbrauerei.