NewTuscia – BOMARZO – A due anni dalla mia elezione a Sindaco del Comune di Bomarzo mi è sta comunicata la nomina a Presidente ANPCI (Ass.ne Nazionale Piccoli Comuni d’Italia) della Provincia di Viterbo.

Il Direttivo Nazionale, si è espresso all’unanimità per la nomina a Presidente e per l’inserimento nel direttivo Nazionale.

Oltre ad esserne molto onorato credo sia un’ottima opportunità per far crescere Piccoli Comuni come i nostri confrontandosi su criticità comuni, mettere in luce i nostri punti di forza ed in campo spunti per le possibili soluzioni.

Ringrazio per la fiducia la Presidente Franca Biglio e l’intero direttivo per la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti.