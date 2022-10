EVENTI IN TUSCIA

dal 27 ottobre al 01 novembre 2022

NEWSLETTER DELL’UFFICIO TURISTICO DI VITERBO GIOVEDì 27 OTTOBRE ❓ VITERBO – VITERBO IN MUSICA, 6° EDIZIONE FESTIVAL DI MUSICA CLASSICA.I BEMOLLI SONO BLU Giovani del Conservatorio San Pietro a Majella

Manuel Pone, pianoforte – Fabiana D’Auria, violino

Alfonso D’Aniello, violoncello

Musiche di L.v. Beethoven, F. Mendelssohn Manuel Pone, pianoforte – Fabiana D’Auria, violinoAlfonso D’Aniello, violoncelloMusiche di L.v. Beethoven, F. Mendelssohn 📍Chiesa di San Silvestro ⏲ Ore 18.00

📧 associazioneclementi.org ❓ VITERBO – PIRATI DELLA BELLEZZA: PIETRO GRASSO PIETRO GRASSO: IL MIO AMICO GIOVANNI

“Piero, tienilo tu. Ho deciso di smettere. Se dovessi ricominciare, me lo dovrai restituire”. Non ne ebbe il tempo. Conservo gelosamente quell’accendino e mi assicuro che risponda al giro della rotella con quella scintilla di fuoco, di forza, di intelligenza, di determinazione, che ricorda gli occhi del mio amico Giovanni. Nel trentennale della strage di Capaci, Pietro Grasso racconta ai ragazzi Giovanni Falcone, la loro amicizia e le tante battaglie vissute accanto al giudice simbolo della lotta alla mafia. “Ci sono storie che non finiscono, ci sono storie che non possono finire perché troppo importante è il percorso, e fondamentale è lo scopo. Il mio amico Giovanni racconta una storia che non può finire perché è prima di tutto la storia di un’amicizia. Ma è anche la storia di un rapporto professionale fatto di condivisione: tempo e spazi, studio intenso, paure grandissime, gioie immense, piccoli passi avanti e cocenti frustrazioni. Il libro è assai prezioso perché è la storia di un rapporto di amicizia e professionale insieme, ed è una storia che ci riguarda. Ciò che questo libro racconta ha un inizio ma non finisce con la morte di Giovanni Falcone perché, a trent’anni dalla strage di Capaci, lo sguardo di Pietro Grasso è rivolto al futuro, un futuro che si apre a tutto ciò che non è ancora stato fatto e che potrebbe realizzarsi”. Dalla prefazione di Roberto Saviano. 📍 Unindustria Via Faul, 17 – Viterbo ⏲ Ore 18.00

🎫 Ingresso Gratuito VENERDì 28 OTTOBRE ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “LE STREGHE DI SCOZIA: INDAGINI TRA FATE, RITUALI E AMULETI” Monia Montechiarini presenta il suo libro sulle ricerche condotte nei processi in Scozia. In esclusiva per Viterbo l’autrice mostrerà un prezioso amuleto scozzese usato per le guarigioni e scoperto nelle Highlands. 📍 Museo della ceramica della Tuscia, Palazzo Brugiotti ⏲ Ore 16.30

📧 nottedimezzo@gmail.com ❓ VITERBO – MISTERO DI SALVABBACCHE

La scrittrice Valeria Troncarelli presenterà il libro per bambini

edito da Chiara edizioni

📍 Etruria Libri sas, via Matteotti 67

⏲ Ore 17.30

📱Per info: 0761 326965

🎫 Ingresso Gratuito ❓ VITERBO – VITERBO IN MUSICA, 6° EDIZIONE FESTIVAL DI MUSICA CLASSICA. I BEMOLLI SONO BLU Concerto dal titolo “Il sesto senso”

Alessandro Carbonare, clarinetto-Sandro De Palma, pianoforte

Musiche di Schumann e Brahms 📍 Chiesa di San Silvestro ⏲ Ore 18.00

📧 associazioneclementi.org ❓ VITERBO – 17° JAZZUP FESTIVAL, THE MUSIC OF MARCELLO BALENA FEAT. ANNALISA MINETTI

La melodia, l’approccio di una frase su un determinatoMaccordo, da sempre sono la ricerca musicale di MarcelloBalena. Il sassofonista e compositore ortano trova nella fusion il suo habitat naturale. Il suono del Fender Rhodes, dei synth, della chitarra, sia elettrica che acustica,insieme al groove di batteria e basso lo mettono a proprio agio nella composizione dei suoi brani. The Music of Marcello Balena è la sintesi degli ultimi 7 anni in cui ha prodotto due dischi. Journey uscito nel 2016 e Inside me uscito nel 2021 con le straordinarie collaborazioni di musicisti di assoluto livello quali Phil Mer, Federico Malaman, Paolo Di Sabatino pianoforte ed ospiti del calibro di John Patitucci, Ada ovatti e Randy Breker e soprattutto Dodi Battaglia storico chitarrista dei Pooh. Il concerto vedrà la straordinaria partecipazione della grande artista Annalisa Minetti, che accompagnerà la band con la sua splendida voce, presentando al pubblico anche l’ultimo, recentissimo singolo “Deja Vu”, prodotto e arrangiato proprio da Marcello Balena. La cantautrice riceverà il Premio Civico Zero Golf Resort 2022 come prestigiosa ospite del Festival. Annalisa Minetti, oltre ad essere una grande cantante, è anche atleta, scrittrice, autrice ed attrice. JazzUp è onorato di averla in uno dei suoi concerti, che resterà certamente per sempre nella memoria di tutti gli spettatori.

📍 Teatro San Leonardo, Via Cavour 9

⏲ Ore 21.30

📱 Per informazioni: 339.5241415

📧 www.jazzupfestival.it – info@jazzupfestival.it

🎫 Biglietto 5,00€ + Diritti di prevendita. (Prevendite: UNDERGROUND TEL. 0761/342987 – BISTROT DEL TEATRO TEL. 392/3018173 – CIRCUITO ONLINE: WWW.TICKETITALIA.COM) ❓ VITERBO – CONFERENZA “IL GRANDE PATRIMONIO CULTURALE DELLA TUSCIA” 2° Conferenza dal titolo “Il grande patrimonio culturale della Tuscia”, abbinato al concorso di idee tese al recupero e alla valorizzazione dei beni storici-archeologici e artistici.

Ore 10.00: Esposizione nei locali dell’Auditorium dei progetti vincitori.

Ore 15.30: Interventi della soprintendente Margherita Eichberg, del vescovo di Viterbo Mons. Lino Fumagalli e dell’Ispettore Onorario del Mibac e Isp. Pol. di Stato Felice Orlandini. Seguirà la premiazione dei progetti vincitori con gli interventi degli autri.

Introduce Luciano Proietti. 📍 Sala Auditorium di Valle Faul ⏲ Dalle ore 10.00 alle ore 19.00

📱 Per informazioni: 3392716872 (Luciano) – 3288417497 (Raffaele)

📧 archeotuscia@gmail.com ❓ VITERBO – OMAGGIO A ENRICO CARUSO

Eccezionale improvvisatore e raffinato esecutore, considerato uno dei migliori pianisti italiani, con lo spettacolo “𝐎𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐚 𝐄𝐧𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐮𝐬𝐨” in programma al Teatro dell’Unione venerdì 28 ottobre Danilo Rea regala un originale ritratto del tenore, raccontando in chiave jazz l’immensa produzione artistica e musicale di cui Caruso è stato l’indiscusso emblema. L’itinerario sonoro tracciato da Rea in chiave jazz, spazia dalle arie celebri della grande Opera agli autori del Novecento, con incursioni nella canzone napoletana e nel repertorio cantautoriale italiano, senza tralasciare la citazione d’obbligo della canzone che Lucio Dalla dedicò a Caruso e che, a distanza di circa 40 anni dalla sua composizione, continua a essere tra le canzoni italiane più famose al mondo. Nello spettacolo “𝐎𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐚 𝐄𝐧𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐮𝐬𝐨”, per la regia di Alessandra Pizzi, Danilo Rea divide il palcoscenico con l’attrice Barbara Bovoli, voce narrante dell’insolito racconto della vita del tenore, attraverso lo sguardo e le emozioni della donna che lo ha amato sino alla morte: la moglie americana Doroty Park. Il risultato del connubio tra musica e narrazione offre uno spettacolo fortemente suggestivo e una chiave di lettura nuova dell’uomo che, più di ogni altro, ha rappresentato l’icona italiana nel mondo. Dal suo arrivo a New York, in quel tempio della musica che era il Metropolitan, sino al rientro a Sorrento, prima della sua morte.

📍 Teatro dell’Unione

⏲ Ore 21.30

📱 Per informazioni: 3279097113

📧 teatrounioneviterbo@gmail.com

🎫 Biglietti posti numerati: da € 10 a € 20

On line: https://www.ciaotickets.com/biglietti/omaggio-caruso-viterbo

Prevendite: UNDERGROUND | Via Della Palazzina, 1 Viterbo 0761 342987

BOTTEGHINO DEL TEATRO | Piazza Verdi, 10, Viterbo +39 388 950 68 26 – teatrounioneviterbo@gmail.com ❓ CARBOGNANO – “FOUR FRAME WORKS & FAUST”

Direzione artistica: Erika Bussi

Direzione tecnica: Gioia Tarulli FOUR FRAMEWORKS

Coreografie: Alessandra Bianchini, Umberto Desantis

Musiche: Antonio Vivaldi FAUST

Coreografie: Alessandra Bianchini

Musiche: Charles Gounod

📍 Teatro Bianconi

📱Per info: 3401045098 (sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Whatsapp disponibile 24h)

⏲ Ore 21:00

📧 www.teatrobianconi.it – Pagina Facebook del Teatro Bianconi – biglietteria@teatrobianconi.it ❓ MONTEFIASCONE – ENNIO MORRICONE, UN GRANDE MUSICISTA MODERNO PREMIO OSCAR ALLA CARRIERA

Relatore maestro Mario Nardi – voce Roberta Nardi

in conferenza 3 brani eseguiti dal vero tratti da film

📍 Sala Conferenze Biblioteca Comunale, Via San Pietro

⏲ Ore 16.30

🎫 Ingresso Gratuito ❓ SORIANO NEL CIMINO – LA CITTÀ E L’UMANO

VII esposizione nazionale delle arti contemporanee – PREMIO CENTRO 22

Torna l’Esposizione Nazionale delle Arti Contemporanee ed il collegato Premio Centro dopo una lunga sosta dal 2018.

Inizia questa kermesse d’arte con la Collettiva tradizionale de “La città e l’umano”, presso le Scuderie di Palazzo Chigi Albani di Soriano nel Cimino . L’Associazione Culturale Premio Centro, oltre a condurre ormai da due anni la già nota GalleriaViva, non ha dimenticato questa particolare manifestazione che in passato ha coinvolto più di cinquecento artisti, raccogliendo un successo anche oltre i confini regionali e nazionali. L’inizio programmato non è assolutamente soft, né timido, né tantomeno di media importanza. Paolo Berti, artista , pittore, scrittore e direttore artistico, ha assunto la curatela dei questa prima Rassegna d’arte de “La città e l’Umano”, invitando artisti di cui ha apprezzato la qualità lirica e creativa, con notevoli spunti di novità e importante espressione tecnica ed artistica. Ed ecco i nomi prestigiosi che hanno inviato l’adesione e le opere: Gabriel Angelo, Lidia Bachis, Leonardo Caboni, Tommaso Cascella, Natino Chirico, Giò Coppola, Massimo De Angelis, Lorenzo Gramaccia, Iskra, Marco Paolini, Antonio Pasquale Prima, Maria Pizzi, Luigi Riccioni, Normanno Soscia, Harolt V.Zambrano.

L’anno pasoliniano delle grandi celebrazioni che si sono tenute e si tengono ancora in tutta Italia non poteva che suggellare questi giorni espositivi di grande respiro culturale, per i dialoghi tra immagini che compongono la mostra e narrano del mondo contemporaneo. Così, una centrale piccola scultura di Stefano Todini sarà presente come testimone silenzioso e narrante al centro del salone, rimandando l’attenzione anche al piano superiore delle Scuderie dove è collocata, permanentemente, la raccolta di foto biografiche di Dino Pedriali , « Pedriali e Pasolini – Istantanee di una solitudine », a cura di Fabrizio.Allegrini Valerio.Modesti. 📍 Scuderie di Palazzo Chigi Albani di Soriano nel Cimino ⏲ Inaugurazione 28 ottobre ore 17.00 ❓ VETRALLA – GLI EDIFICI RACCONTANO, BASTA SAPERLI ASCOLTARE

A cura di Andrea Natali e Amerildo Menditto

📍 Biblioteca Comunale – via Brugiotti 4

⏲ Ore 17.00

📱Per info: 0761 461272 – 347 098 8613 Whatsapp

🎫 Ingresso Gratuito SABATO 29 OTTOBRE ❓ VITERBO – PIRATI DELLA BELLEZZA: ENRICO MENTANA ENRICO MENTANA: EVENTO SPECIALE L’ITALIA A UN MESE DALLE ELEZIONI

Il conduttore del tg La7 e fondatore del quotidiano online Open interviene sulla situazione politica attuale e intorno al volume La memoria rende liberi scritto con Liliana Segre.

“Un conto è guardare e un conto è vedere, e io per troppi anni ho guardato senza voler vedere”. Liliana ha otto anni quando, nel 1938, le leggi razziali fasciste si abbattono con violenza su di lei e sulla sua famiglia. Discriminata come “alunna di razza ebraica”, viene espulsa da scuola e a poco a poco il suo mondo si sgretola: diventa “invisibile” agli occhi delle sue amiche, è costretta a nascondersi e a fuggire fino al drammatico arresto sul confine svizzero che aprirà a lei e a suo padre i cancelli di Auschwitz. Dal lager ritornerà sola, ragazzina orfana tra le macerie di una Milano appena uscita dalla guerra, in un paese che non ha nessuna voglia di ricordare il recente passato né di ascoltarla. Dopo trent’anni di silenzio, una drammatica depressione la costringe a fare i conti con la sua storia e la sua identità ebraica a lungo rimossa. Enrico Mentana raccoglie le memorie di una testimone d’eccezione in un libro crudo e commovente. 📍 Unindustria Via Faul, 17 – Viterbo ⏲ Ore 18.00

🎫 Ingresso Gratuito ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “CAVALIERI TEMPLARI”

Visite al museo storico didattico 📍 Viterbo Sotterranea, Piazza della Morte 📧 nottedimezzo@gmail.com ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “STREGATI NELLA VITERBO SOTTERRANEA” Speciali visite guidate underground con narrazioni sulle streghe. 📍 Viterbo Sotterranea, Piazza della Morte 📧 nottedimezzo@gmail.com

📱 Per info: 3388618856 ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “MALEFICA E IL CASTELLO INCANTATO” A cura del liceo artistico “F.Orioli” 📍 Palazzo degli Alessandri, Piazza San Pellegrino ⏲ Dalle ore 10.30 alle 19.00

📧 nottedimezzo@gmail.com

🎫 Ingresso gratuito ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “WIZARDING HALLOWEEN“ Personaggi, corner, photo, attività, giochi, mostra Lego, a tema 𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐏𝐎𝐓𝐓𝐄𝐑 a cura dell’associazione culturale Giratempo. 📍 Piazza San Carluccio, locali ex Zaffera ⏲ Dalle ore 10.30 alle 19.00

📧 nottedimezzo@gmail.com

🎫 Ingresso gratuito ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, VISITE GUIDATE E ATTIVITA’ LUDICO-DIDATTICHE PER FAMIGLIE Visite guidate e attività ludico-didattiche PER FAMIGLIE, a cura delle operatici del 𝐌𝐔𝐒𝐄𝐎 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐂𝐄𝐑𝐀𝐌𝐈𝐂𝐀 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐓𝐔𝐒𝐂𝐈𝐀 che accompagneranno i ragazzi e le loro famiglie in una divertente visita guidata volta alla scoperta di creature fantastiche, mostri, sfingi e streghe impresse nelle decorazioni delle ceramiche medievali e rinascimentali. 📍 Museo della ceramica della Tuscia, Palazzo Brugiotti ⏲ Ore 11.00 e Ore 16.00

📧 nottedimezzo@gmail.com

🎫 L’iniziativa gratuita è adatta a ragazzi di tutte le età ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “MOSTRE FANTASY DI SCULTURE IN CERAMICA”

a cura di Lab33.

– Inaugurazione 29 ottobre, ore 11:00. 📍 Palazzo degli Alessandri, Piazza San Pellegrino ⏲ Ore 11.00

📧 nottedimezzo@gmail.com

🎫 Ingresso gratuito

⚠️ Orari mostra 11.00 – 13:00; 16:00 – 17:00 ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “LE PIANTE MAGICHE – SCIENZA O MAGIA?” a cura della prof.ssa Marcella Pasqualetti, Responsabile Scientifico Orto Botanico “Angelo Rambelli “, Università Della Tuscia. 📍 Presso Viterbo Sotterranea, Piazza della Morte ⏲ Ore 17.00

📧 nottedimezzo@gmail.com ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “LETTURA, STORIE E LEGGENDE, PERSONAGGI DI SAN PELLEGRINO” nell’angolo incantato sotto la casa ponte dei Tarocchi, l’albero e gli acchiappasogni stregati dalla luna” a cura di Cinzia Chiulli. 📍 Presso Via San Pellegrino ⏲ Dalle ore 17.00

📧 nottedimezzo@gmail.com ❓ VITERBO – PRESENTAZIONE FANZINW PUF! PRACTICES (FOR) URBAN FADE-OUTS Con Lucia Di Pietro, Teresa Masini e Marco Trulli 📍 Libreria dei Salici ⏲ Ore 17.30 ❓ VITERBO – VITERBO IN MUSICA, 6° EDIZIONE FESTIVAL DI MUSICA CLASSICA. I BEMOLLI SONO BLU Concerto di Roberto Cominati, pianoforte

Musiche di Brahms, Wagner-Liszt. Chopin 📍 Chiesa di San Silvestro ⏲ Ore 18.00

📧 associazioneclementi.org ❓ VITERBO – OFFSET Luca Marcelli Pitzalis

Le voci, sound istallation

Open Studio di Agnese Spolverini 📍 Biancovolta, via delle Piagge 23 ⏲ Ore 17.30 ❓ VITERBO – 17° JAZZUP FESTIVAL, ROSALIA DE SOUZA 5ET “INSPIRADA LIVE TOUR”

La cantante brasiliana Rosalia De Souza presenta il suo nuovo album uscito a marzo. Nel live “Inspirada” propone i suoi brani più famosi insieme ai brani inediti del suo nuovo progetto. Il ritmo del Brasile viene rivisitato dalla band con un arrangiamento contemporaneo e dinamico.

Rosalia De Souza è nata a Rio De Janeiro, Brasile. Nel 1988 si trasferisce in Italia. A Roma studia teoria musicale, percussioni cubane, canto jazz e storia del jazz alla Scuola popolare di Musica di Testaccio. Negli ultimi due anni ha avuto una intensa attività live il 25 marzo 2022 pubblica INSPIRADA, suo ultimo album di inediti. La performance della cantante brasiliana sarà accompagnata da una band di grandissimo livello in cui spicca la presenza al pianoforte di Paolo di Sabatino, un artista che vanta collaborazioni con i più prestigiosi artisti nazionali ed internazionali. Al contrabbasso il polistrumentista e arrangiatore Antonio De Luise ed a completare la prestigiosissima line up la presenza di Sandro Deidda al sax e Roberto Rossi alla batteria.

📍 Teatro San Leonardo, Via Cavour 9

⏲ Ore 21.30

📱 Per informazioni: 339.5241415

📧 www.jazzupfestival.it – info@jazzupfestival.it

🎫 Biglietto 5,00€ + Diritti di prevendita. (Prevendite: UNDERGROUND TEL. 0761/342987 – BISTROT DEL TEATRO TEL. 392/3018173 – CIRCUITO ONLINE: WWW.TICKETITALIA.COM) ❓ VITERBO – PRESENTAZIONE LIBRI

Presentazione dei libri

– “Viterbium ti ascolto” di Chiara Guidarini e Catia Santoni

– “Viterbo e la sua storia. La città – i monumenti – i dintorni e paesi” di Sandro Maria Iacoponi

Moderatrice Rosanna De Marchi

Interventi musicali della violinista Sabrina Perelli 📍 Foyer Teatro Unione – piazza del Teatro – VITERBO ⏲ Ore 16.00

🎫 Ingresso gratuito ❓ VITERBO – PRESENTAZIONE LIBRO DI PAOLO BOLOGNA

Presentazione del libro di Paolo Bologna Il sogno delle città perdute. Viaggio negli spazi della vecchia Europa.

Il libro è una dichiarazione d’amore per le città europee, per il loro cuore storico. Una lunga peregrinazione in otto capitali e il richiamo ad una lunga storia comune. 📍 Etruria Libri sas – via Matteotti 67 – VITERBO ⏲ Ore 18.30

📱 Per informazioni: 0761 326965

🎫 Ingresso gratuito ❓ CANEPINA – LE GIORNATE DELLA CASTAGNA, 40° EDIZIONE

– Ore 11.00, In collaborazione con gli amici di “Asini in libertà”: una giornata da contadino: passeggiata ecologica con pranzo al sacco. Per info 3246812003

– Ore 20.00, Apertura delle caratteristiche cantine con degustazione dei piatti tipici canepinesi

– Ore 22.00, “DISCOVER-LIVE MUSIC” in concerto presso via XX Settembre

– Ore 22.00, “BS PARTY BAND” in concerto presso Piazzale Caduti e Dispersi

📍 Canepina

📱Per info: 0761.752761 – 338.9660717 Mario – 338.9738968 Carlo

⚠️ La domenica ci sarà il servizio navetta dalla zona industriale di Canepina – Loc. Cornacchiola ❓ LATERA – SAGRA DEL MARRONE DI LATERA

– Ore 16:00 Piazza /V Novembre e Piazza della Rocca, Apertura degli stand di CALDARROSTE, VINO e VIN BRULE’, Centro Storico

MOSTRA MERCATO ARTIGIANALE

Museo della Terra

Partenza Passeggiata racconto “SAPERLA LUNGA E SAPERLA RACCONTARE”

Latera, un paese, mille storie a cura “dell’Associazione Comunità narranti”

in scena i Narratori di Comunità Simona Soprano ed Alessio Mascagna

Intermezzi dell’attrice Laura Antonini.

Per info cell. 391.3103629 – mail: info@museodellaterra.it Iniziativa gratuita

– Ore 17:00 Sala Consigliare Comune di Latera, Presentazione del libro “Il Rumore del Silenzio” a cura di Marta Spigaglia.

– Ore 19:00 Piazza IV Novembre e Piazza della Rocca, Apertura degli Stand Gastronomici all’aperto (non si accettano prenotazioni)

– Ore 20:00 Piazza della Rocca, Musica dal vivo con i “Lucy and the Walks”

📍Latera ❓ LATERA – “LATERA, UN PAESE, MILLE STORIE”

SAPERLA LUNGA, SAPERLA RACCONTARE

PASSEGGIATA-RACCONTO PER LE VIE DEL CENTRO STORICO

Ciascuna delle quattro tappe previste restituirà spaccati del ricchissimo caleidoscopio di storie raccolte dal Museo della terra nei suoi anni di attività nella documentazione del patrimonio immateriale.

📍 Appuntamento di fronte al Museo della terra, Via dell`Osteria

⏲ Ore 16.00

📱Per info: 391 3103629 ❓ SAN MARTINO AL CIMINO – 34°SAGRA DELLA CASTAGNA E 5° DEL FUNGO PORCINO

– Ore 10.00: Apertura sagra e inizio cottura castagne

– Ore 10.00: Apertura area giochi (Piazza Cardinal Piccolomini)

– Ore 10.00: Escursione Monti Cimini “ASS: IL SENTIERO DELLE FOGLIE”

– Ore 11.00: Villaggio Indiano “Tatanka” (Piazza Nazionale)

– Ore 11.00: Associazione Equestre “Il Mondo di Gina”

– Ore 11.00: Team Leopard Circuito Viterbo “Esposizione Moto 3” – Vincitrice mondiale 2019/2020 (Piazza Duomo)

– Ore 11.00: Tuscia in fiore e via degli artisti

– Ore 12.00: Apertura stand gastronomico

– Ore 14.00: Esibizione e prova di tiro con l’arco “COMPAGNIA ARCIERI TUSCIA” (P.zza dell’Oratorio)

– Ore 14.00: Arena di gioco “VUOI ESSERE CAVALIERE”

– Ore 14.00: Apertura e visita del complesso Abbaziale. Chiesa, Scriptorium, Sala Capitolare e Palazzo Doria Pampholj (previa prenotazione al numero 3405007296. Costo biglietto: 10.00€)

– Ore 16.30: “La MAGIA DELLO SPETTACOLO” show di illusionismo e mendelismo di StefanCloud (Piazza Duomo)

– Ore 19.00: Apertura stand gastronomico

– Ore 21.00: Esibizione musicale “Ramiccia” (Piazza Duomo) Ulteriori informazioni sulla Pagina Facebook della Pro Loco San Martino al Cimino: https://www.facebook.com/ProLocoSanMartinoAlCimino/ ❓ SORIANO NEL CIMINO – LA VALLE OSCURA E L’ACQUA MIRACOLOSA NELLE CATACOMBE DI SANT’EUTIZIO

Escursione nei dintorni di Soriano nel Cimino per esplorare il territorio ricco di antiche vestigia, come catacombe, necropoli, insediamenti medioevali, resti di dighe etrusco – romane e naturalmente tanta incontaminata natura!

Ma andiamo con ordine. Prima visiteremo le catacombe, situate a Sant’Eutizio che sono la testimonianza del martirio legato alla diffusione del cristianesimo. Eutizio nasce a Ferento nel 1200, viene mandato dopo il suo sacerdozio a Soriano, dove si stabilisce in un podere posto a 5 Km di distanza, località che oggi porta il suo nome. Qui fa scavare delle grotte nella pozzolana sotto un’alta rupe di tufo per irradiare il suo apostolato. Con la persecuzione di Diocleziano viene però arrestato e condannato a morte. Alcuni sacerdoti e cristiani, però, riescono a rapire le sue spoglie e a riportarle nelle sue grotte dove lo seppelliscono.

Tanti furono i miracoli del Martire che la sua tomba diviene presto una meta di pellegrinaggio e molti cristiani iniziano a esprimere anche il desiderio di essere seppelliti vicino alle spoglie del santo. Oggi, nelle grotte, è possibile ammirare numerosi affreschi raffiguranti il santo, o figure cristiane, e alcuni sarcofagi contenenti ossa umane. Un’area della grotta è adibita alla raccolta delle “acque di Sant’Eutizio”, una vasca che raccoglie le gocce provenienti dalla soprastante volta. Molti fedeli hanno testimoniato che dopo aver bevuto quell’acqua hanno subito degli effetti miracolosi.

📍 Chiesa di Sant’Eutizio in via del Convento 751 Soriano nel Cimino (VT)

⏲ Ore 10.00

📱 Per informazioni e prenotazioni: Sabrina 339 5718135 (10-18h, da lunedì a venerdì, sabato e domenica solo messaggi WhatsApp)

📧 info@anticopresente.it – www.anticopresente.it

🎫 € 21,00 in totale, comprensivi di polizza professionale RC ed incluso il biglietto di ingresso alle catacombe di Euro 6,00

⚠️ Scarponcini da trekking, zaino e non borse a tracolla, pranzo a sacco, acqua minimo 1.5 litri (non ci sono approvvigionamenti dell’acqua lungo il percorso), abbigliamento adatto alla stagione (vestirsi a cipolla), repellente per insetti. Consigliati i bastoncini ❓ SUTRI – VISITE GUIDATE AL PARCO ARCHEOLOGICO ANTICHISSIMA CITTÀ DI SUTRI

In occasione del ponte del 2 Novembre, Archeoares è pronta per accompagnarvi alla scoperta del ricco Parco Archeologico di Sutri. Oltre a essere uno dei Borghi più belli d’Italia, l’antichissima città di Sutri conserva infatti un patrimonio archeologico di rinomata importanza. La visita guidata che state per prenotare vi condurrà alla scoperta dell’Anfiteatro romano di Sutri, unico nel suo genere perché scavato interamente in un enorme banco di tufo. La visita al suggestivo Mitreo e alla Necropoli rupestre immersa nel verde del Parco completeranno il tour all’area archeologica della città. Le visite guidate a Sutri si svolgeranno nei giorni 29, 30, 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2022

Normalmente il Parco Archeologico è chiuso il lunedì ma per il ponte di quest’anno saremo aperti anche lunedì 31!

📍 Ingresso dell’Anfiteatro

⏲ Ore 11:40 – primo turno

Ore 12:40 – secondo turno

Ore 15:40 – terzo turno

Ore 16:40 – quarto / ultimo turno

📱 Per informazioni e prenotazioni: 3512440558 – 0761 609393

📧 sutri.archeoares@gmail.com

🎫 10,00 €

⚠️ Considerato il limite di persone per ogni fascia oraria è necessario prenotare la propria partecipazione. Si prega di specificare a quale turno si intende partecipare. ❓ VALLERANO – FESTA DELLA CASTAGNA XX EDIZIONE

– Ore 10:00, Apertura stand, vendita prodotti tipici locali e mercatino dell’artigianato.

– Ore 10:30, VISITE GUIDATE: la storia, il borgo, le chiese. Partenza ore 15:00 (richiesta prenotazione). Per info e prenotazioni Sara 3895448852 Nicolò 3209153507.

– Ore 13:00 Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali. Intrattenimento con “I Saltapizzica”, saltarello, pizzica, tammuriata e tarantelle del centro Sud Italia;

– Ore 16:00, Caldarroste e vino rosso in piazza.

– Ore 20:00, Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

📍Vallerano DOMENICA 30 OTTOBRE ❓ VITERBO – MOSTRA MICHELANGELO E LA CAPPELLA SISTINA. I DISEGNI DI CASA BUONARROTI IN DIALOGO CON SEBASTIANO DEL PIOMBO

Il Museo dei Portici del Palazzo dei Priori di Viterbo accoglie, dal 30 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023, la mostra Michelangelo e la Cappella Sistina. I disegni di Casa Buonarroti in dialogo con Sebastiano del Piombo, nata da un’idea di Vittorio Sgarbi, Assessore alla Bellezza del Comune di Viterbo, curata da Cristina Acidini e Alessandro Cecchi, rispettivamente Presidente e Direttore della Fondazione Casa Buonarroti, prodotta e organizzata dall’Associazione MetaMorfosi in collaborazione con il Comune di Viterbo.

Visite al museo storico didattico 📍 Viterbo Sotterranea, Piazza della Morte 📧 nottedimezzo@gmail.com ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “STREGATI NELLA VITERBO SOTTERRANEA” Speciali visite guidate underground con narrazioni sulle streghe. 📍 Viterbo Sotterranea, Piazza della Morte 📧 nottedimezzo@gmail.com

📱 Per info: 3388618856 ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “MALEFICENT E IL CASTELLO INCANTATO” A cura del liceo artistico “F.Orioli” 📍 Palazzo degli Alessandri, Piazza San Pellegrino ⏲ Dalle ore 10.30 alle 19.00

📧 nottedimezzo@gmail.com

🎫 Ingresso gratuito ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “WIZARDING HALLOWEEN“ Personaggi, corner, photo, attività, giochi, mostra Lego, a tema 𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐏𝐎𝐓𝐓𝐄𝐑 a cura dell’associazione culturale Giratempo. 📍 Piazza San Carluccio, locali ex Zaffera ⏲ Dalle ore 10.30 alle 19.00

📧 nottedimezzo@gmail.com

🎫 Ingresso gratuito ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, VISITE GUIDATE E ATTIVITA’ LUDICO-DIDATTICHE PER FAMIGLIE Visite guidate e attività ludico-didattiche PER FAMIGLIE, a cura delle operatici del 𝐌𝐔𝐒𝐄𝐎 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐂𝐄𝐑𝐀𝐌𝐈𝐂𝐀 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐓𝐔𝐒𝐂𝐈𝐀 che accompagneranno i ragazzi e le loro famiglie in una divertente visita guidata volta alla scoperta di creature fantastiche, mostri, sfingi e streghe impresse nelle decorazioni delle ceramiche medievali e rinascimentali. 📍 Museo della ceramica della Tuscia, Palazzo Brugiotti ⏲ Ore 11.00

📧 nottedimezzo@gmail.com

🎫 L’iniziativa gratuita è adatta a ragazzi di tutte le età ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “MOSTRE FANTASY DI SCULTURE IN CERAMICA”

a cura di Lab33. 📍 Palazzo degli Alessandri, Piazza San Pellegrino ⏲ Ore 11.00

📧 nottedimezzo@gmail.com

🎫 Ingresso gratuito

⚠️ Orari mostra 11.00 – 13:00; 16:00 – 17:00 ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “LE PIANTE DELL’ORTO TRA SCIENZA E MAGIA” Ore 11:00 Inaugurazione.

Ore 11:15 – 13:00 Laboratori per bambini “Creature fantastiche e terrificanti” Alla scoperta delle piante magiche dell’Orto Botanico di Viterbo per “scovare” le creature fantastiche e orribili che vivono nascoste tra radici, laghi e boschi segreti. Esplorazione con animazione, giochi e un laboratorio di creazione e manipolazione. A cura di ARCI Solidarietà Viterbo / info e iscrizioni: 366.6994443 Costo: 7 euro (5 per iscritti alla Ludoteca ARCI).

Ore 11:30 e 15:00 Visita guidata: Le piante “magiche”. 📧 nottedimezzo@gmail.com ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “STREGHE, VELENI E AMULETI: GLI STRUMENTI USATI DA STREGHE, AVVELENATRICI E CORTIGIANE TRA LAZIO ED EUROPA” Corso con didattica durante il quale scopriremo il vero quaderno scritto da una strega, di Monia Montechiarini. 📍Museo della ceramica della Tuscia, Palazzo Brugiotti

⏲ Ore 16:30

📧 nottedimezzo@gmail.com ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “LETTURA, STORIE E LEGGENDE, PERSONAGGI DI SAN PELLEGRINO” nell’angolo incantato sotto la casa ponte dei Tarocchi, l’albero e gli acchiappasogni stregati dalla luna” a cura di Cinzia Chiulli. 📍 Presso Via San Pellegrino ⏲ Dalle ore 17.00

📧 nottedimezzo@gmail.com ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “PRESENTAZIONE DEI CAPPELLI DELLA STREGA” elaborati dagli studenti del Liceo artistico “F. Orioli”. 📍Palazzo degli Alessandri, Piazza San Pellegrino

⏲ Ore 18:00

📧 nottedimezzo@gmail.com ❓ VITERBO – VITERBO IN MUSICA, 6° EDIZIONE FESTIVAL DI MUSICA CLASSICA. I BEMOLLI SONO BLU Napoli vs Venezia – Gli antichi e i moderni

Ensemble barocco di Napoli

Tommaso Rossi, flauto dolce, traversiere e traverso

Patrizia Varone, clavicembalo

Manuela Albano, violoncello

Musiche di T. Albinoni, F. Mancini, B. Marcello, F. Ricupero, B. Maderna, A. Bellino (prima esecuzione assoluta) 📍 Chiesa di San Silvestro ⏲ Ore 18.00

📧 associazioneclementi.org ❓ VITERBO – PREMIO F.I.T.A. CITTA’ DI VITERBO, “ANTIGONE”

Antigone decidendo di rendere gli oneri funebri a Polinice, morto in un assedio nella città di Tebe, contravvenendo ad un decreto del re Creonte, viene condannata da questi a finire la sua vita rinchiusa in una grotta. A seguito delle profezie dell’indovina Tiresia, Creonte decide poi di liberarla ma…

Con: Veronica Camardella, Tiziana Clavarrini, Laura Di Pastena, Valerio Lupieri, Marco Egizi, Bruno Bernardini, Giulia La Bella, Francesco Pacelli, Federico Berni, Claudia Pierahndi, Clotilde Di Pietro, Tiziana Savoca, Nicola Severini, Graziella Grassotti, Michele Grassotti, Alessandra Di Fiore, Andrea Del Cima

📍 Teatro San Leonardo, Via Cavour 9

⏲ Ore 17.00

📱 Per informazioni: 377.1243395

📧 www.fitaviterbo.it

🎫 Ingresso intero 10,00€ – Ridotto 7,00€ – Ridotto Fita 5,00€ ❓ VITERBO – PREMIO F.I.T.A. CITTA’ DI VITERBO, 25° PREMIO CITTA’ DI VITERBO

Saranno assegnati i seguenti premi: Attore e attrice protagonisti

Attore e attrice non protagonisti

Migliore scenografia

Migliori Costumi

Premio Città di Viterbo

Premio Memorial Mencaroni Il premio città di Viterbo è una formella bronzea coniata in unico esemplare dall’artista Viterbese Roberto Joppolo recentemente scomparso e che ha fin dagli inizi del festival lo ha onorato con le sue opere scultoree, il suo prezioso oculato sapere in qualità di giurato

📍 Teatro San Leonardo, Via Cavour 9

⏲ Ore 19.00

📱 Per informazioni: 377.1243395

📧 www.fitaviterbo.it ❓ VITERBO – DOCTOR FAUST E LA RICERCA DELL’ETERNA GIOVINEZZA

Giampiero Ingrassia, Emy Bergamo, Mimmo Ruggiero

Scritto e diretto da Stefano Reali

Produzione Nicola Canonico per la GoodMood

In questo spettacolo musicale brillante ed innovativo, Giampiero Ingrassia affronta la mattatoriale sfida di interpretare sia Faust che Mefistofele, e dà un’ulteriore conferma delle sue capacità sceniche. Nella riscrittura del mito marlowiano si dà spazio alla storia d’amore tra Faust e Margherita. Il testo, ora brillante, ora tragico, ora comico, ora farsesco, è una riflessione sulla caducità dell’essere umano e sull’impossibilità di accettare l’indifferenza a cui il mondo digitale sembra confinarci, un mondo in cui la rinuncia al tatto, al rischio, alle sensazioni, e in definitiva al contatto fisico, è diventato una prigione.

📍 Teatro dell’Unione, Piazza Giuseppe Verdi

⏲ Ore 21.00

📱 Per informazioni: 3889506826

📧 teatrounioneviterbo@gmail.com

🎫 Platea: Intero 26,00 € + 2,50 € – Ridotto 24,00 € + 2,50 €

Palco centrale 1° fila: Intero 24,00 € + 2,50 € – Ridotto 22,00 € + 2,50 €

Palco centrale 2° fila: Intero 22,00 € + 2,00 € – Ridotto 20,00 € + 2,00 €

Palco laterale 1° fila: Intero 20,00 € + 2,00 € – Ridotto 18,00 € + 2,00 €

Palco laterale 2° fila: Intero 18,00 € + 2,00 € – Ridotto 16,00 € + 1,50 €

Palco lateralissimo: Intero 14,00 € + 1,50 € – Ridotto 10,00 € + 1,00 € ❓ ACQUAPENDENTE – UNA NOTTE AL MUSEO

La notte più elettrizzante dell’anno sta per arrivare! Il museo apre le sue porte dalle 21.30 alle 23.00 per scoprire insieme i misteri che lo circondano. Una serata dalle tinta “dark” con la complicità della suggestione serale per esaltare il fascino accattivante delle stanze museali. Verrà organizzata una caccia al tesoro immersiva e partecipativa ricca di giochi, rebus, e prove da superare per ottenere l’immancabile dolcetto!! Puoi venire mascherato come preferisci, portare i tuoi amici e la tua famiglia. Sei pronto a passare una serata…fantasmagorica? Una risata grottesca vi seppellirà! Uah ah ah ah ah…!!!

📍 Museo della città Civico e Diocesano, Via Roma 85

⏲ Dalle ore 21.30 alle 23.00

📱 Per informazioni: 388-8568841

📧 www.laperegina.it – eventi@laperegina.it

🎫 €4 in aggiunta al biglietto di ingresso ❓ BAGNAIA – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “VISITE GRATUITE DI PALAZZO GALLO” a Bagnaia in via Malatesta 132 a cura dell’ associazione “Amici di Bagnaia Arte e Storia”. Nella Sala Frittelli del Palazzo sono esposti gli affreschi quattrocenteschi che ornavano l’antica chiesa di S. Stefano. 📍 Palazzo Gallo, Bagnaia ⏲ Orari: 10.30 – 13.00 e 16.30 – 19.00

📧 nottedimezzo@gmail.com ❓ CANEPINA – LE GIORNATE DELLA CASTAGNA, 40° EDIZIONE

– Ore 10.00, Piazza Garibaldi. Apertura stand della Pro loco con vendita di prodotti tipici locali

– Ore 10.00, Visite guidate al centro storico di Canepina. I gruppi si formeranno presso lo stand della Pro loco.

– Ore 13.00, Apertura delle caratteristiche cantine con degustazione dei piatti tipici canepinesi

– Ore 15.00, “II Palio delle botti”: gara folcloristica tra le cantine di Canepina

– Ore 17.00, Piazza Garibaldi Spettacolo musicale di LUCA e i BLUE MOON

Distribuzione gratuita delle caldarroste

– Ore 20.00, Apertura delle caratteristiche cantine con degustazione dei piatti tipici canepinesi

📍Canepina

📱Per info: 0761.752761 – 338.9660717 Mario – 338.9738968 Carlo

⚠️ La domenica ci sarà il servizio navetta dalla zona industriale di Canepina – Loc. Cornacchiola ❓ CANEPINA – FOLIAGE IN TUSCIA. ALL’OMBRA DEI CASTAGNETI

Visita botanica e laboratorio artistico per bambini in uno dei più bei castagneti della Tuscia.

Visiteremo uno dei castagneti più belli della Tuscia con il laboratorio per bambini “Legno Vivo” di Augusto Terenzi!

📍 Canepina

⏲ Ore 10.00

📱Per informazioni e prenotazioni: 0761304643 – 3485203954

📧 letizia@promotuscia.it

🎫 10,00 € a persona ❓ CIVITA CASTELLANA – IN CAMMINO LUNGO LA VIA AMERINA, DAI FALISCI AI MONACI CISTERCENSI

Civita Castellana, sorge su un piano tufaceo dai pendii scoscesi, che coincide con il sito originario della città di Falerii Veteres, distrutta totalmente come l’antica Cartagine. Si trova in una posizione centrale rispetto al territorio, che è costituito in prevalenza da un tavolato di rocce nel quale il fiume Treja, tributario del Tevere, e gli altri affluenti minori hanno inciso con un lavorio incessante dirupi e vallate. E’ questo il suggestivo paesaggio delle forre, dove la terra si apre con fenditure a picco, dove la vegetazione si slancia dalle profondità e dove la presenza dell’uomo risale a tempi immemorabili, quando ha fondato i primi nuclei insediativi lasciando tracce di se nelle cavità naturali, nei ripari sotto roccia e, successivamente, nell’architettura delle case e monumenti presenti nella città.

Nell’antichità questa terra i fu abitata dai Falisci, un popolo italico che raggiunse un notevole livello di civiltà. Cammineremo in una delle più importanti evidenze archeologiche del Lazio, percorrendo una parte della via Amerina, notevole asse di comunicazione che collegava Roma all’Umbria. Il sentiero ricalca, in un percorso dal fascino indiscusso, l’antico tracciato scandito da quattro importanti tappe: La “necropoli dei tre ponti” con il ponte romano, la necropoli di Cavo degli Zucchi (dove è possibile camminare sui basoli dell’antica via Amerina) fino ad arrivare alle rovine della città romana di Falerii Novi, passando per l’abbazia cistercense di Santa Maria in Falleri e per finire nella ciclopica Tagliata Fantibassi.

📍 Bar D.e.c via Faleri Novi, 1, Parco Falisco tra Fabrica di Roma e Civita Castellana (VT)

⏲ Ore 10.00

📱 Per informazioni e prenotazioni: Sabrina 339 5718135 (10-18h, da lunedì a venerdì, sabato e domenica solo messaggi WhatsApp)

📧 info@anticopresente.it – www.anticopresente.it

🎫 € 17,00 inclusa polizza professionale RC attiva e offerta per l’apertura dell’abbazia

⚠️ Scarponcini da trekking, abbigliamento adatto alla stagione (vestirsi “a cipolla”), zaino e non borse a tracolla, pranzo a sacco, acqua minimo 1.5 litri (non ci sono approvvigionamenti dell’acqua lungo il percorso). Consigliati i bastoncini. ❓ LATERA – SAGRA DEL MARRONE DI LATERA

– Ore 10:00 Piazza Sebastiano Preta, Partenza della “XIX MARATONINA DEL MARRONE DI LATERA” in memoria di Franco Dinarelli, gara competitiva di 9,3 Km e camminata di 4,6 Km (un giro). Per info Carlo cell. 339.6048372

– Ore 10:00 Piazza IV Novembre e Piazza della Rocca, Apertura degli stand di CALDARROSTE, VINO e VIN BRULE’

Centro storico

MOSTRA MERCATO ARTIGIANALE

– Ore 13:00 Piazza IV Novembre, Apertura Stand Gastronomici all’aperto. (non si accettano prenotazioni)

– Ore 16:00 Piazza IV Novembre, Apertura degli stand di CALDARROSTE, VINO e VIN BRULE’, allietata dal gruppo musicale “Route 64”

Piazza della Rocca

Apertura degli stand di CALDARROSTE, VINO e VIN BRULE’

allietata dalla “Una Tantum Marching Band” Street Band ❓ MONTECALVELLO – IL CASTELLO DI MONTECALVELLO IN AUTUNNO, DIMORA FILOSOFALE E LUOGO SENZA TEMPO AMATO DAL PITTORE BALTHUS

Appuntamento d’autunno con il Castello di Balthus a Montecalvello, borgo fortificato posto nel cuore della Teverina Viterbese. Le visite guidate mensili riprendono questo fine settimana domenica 30 ottobre. Le aperture dell’antica dimora privata, che tanto affascina gli amanti dei castelli e delle residenze rinascimentali, saranno ancora un’occasione speciale per la presenza del proprietario, il principe Stanislas Klossowski de Rola, conosciuto come prince Stash, figlio del pittore Balthus, che accoglierà i visitatori e li accompagnerà. L’atmosfera del Castello di Montecalvello, è oggi la stessa del passato e per questo ha affascinato artisti e registi. Tra le silenziose vallate della Teverina, lontano dallo scorrere del tempo e dalla modernità, ci sono luoghi e paesaggi d’artista, tanto magici quanto dimenticati, il Castello di Montecalvello è uno dei luoghi senza tempo testimoni di un glorioso passato.

📍 Incontro davanti all’ingresso del Castello di Montecalvello

⏲ Ore 10.00 e Ore 17.00

📱 Per informazioni: 333 4912669

📧 annaritaproperzi@gmail.com – https://annaritaproperzi.it/prenota-la-passeggiata

🎫 20€ (che include ingresso al castello e visita guidata molto accurata)

⚠️ Prenotazione obbligatoria. Le visite si effettueranno con un numero minimo di 15 persone. ❓ SAN MARTINO AL CIMINO – 34°SAGRA DELLA CASTAGNA E 5° DEL FUNGO PORCINO

– Ore 10.00: Apertura sagra e inizio cottura castagne

– Ore 10.00: Apertura area giochi (Piazza Cardinal Piccolomini)

– Ore 10.00: Apertura giochi in legno Associazione “Ludika”

– Ore 11.00: Tuscia in fiore e via degli artisti

– Ore 11.00: Esposizione falchi (Sacrato Chiesa)

– Ore 11.00: Villaggio Indiano “Tatanka” (Piazza Nazionale)

– Ore 11.00: Associazione Equestre “Il Mondo di Gina”

– Ore 11.00: Team Leopard Circuito Viterbo “Esposizione Moto 3” – Vincitrice mondiale 2019/2020 (Piazza Duomo)

– Ore 11.00: Show cooking a tema funghi (Piazza Duomo)

– Ore 12.00: Apertura stand gastronomico

– Ore 14.00: Arena di gioco “Vuoi essere cavaliere”

– Ore 15.00: Spettacolo dei Falconieri (Piazza Duomo)

– Ore 15.30: Apertura e visita del complesso abbaziale. Chiesa, Scriptorium, Sala Capitolare e Palazzo Doria Pamphilj (previa prenotazione al numero 3405007296. Costo biglietto: 10,00 €)

– Ore 16.00: Sbandieratori Associazione “Sbandieratrici e Gruppo Storico Musicale Città di Viterbo”

– Ore 17.30: Spettacolo “Circus Karakascio: Bolle e Fuoco” (Piazza Duomo)

– Ore 19.00: Apertura stand gastronomico Ulteriori informazioni sulla Pagina Facebook della Pro Loco San Martino al Cimino: https://www.facebook.com/ProLocoSanMartinoAlCimino/ ❓ SAN MARTINO AL CIMINO – VISITA TEATRALIZZATA DEL PALAZZO DORIA PAMPHILJ

Apertura straordinaria del Palazzo Doria Pamphilj e visita teatralizzata sulla storia e vicende del luogo e della famiglia.

In questa occasione riusciremo, straordinariamente, a vedere l’interno del Palazzo Doria Pamphilj nella sua migliore veste! Lo storico palazzo apre i battenti dopo un lungo periodo di chiusura. Grazie alla Compagnia Teatrale Sammartinese “Danilo Morucci”, promotrice degli eventi, sarà possibile visitare le sale dell’interno come l’antico Hospitale che accoglieva i pellegrini della via Francigena, la Sala Aldobrandini al piano rialzato e le sale al piano nobile fra cui quella di Donna Olimpia.

Ma non è tutto! Assisteremo al percorso teatralizzato in costume d’epoca. “Ottobrata Sammartinese”. Visiteremo l’interno del Palazzo in un percorso guidato seguendo la narrazione delle vicende che hanno interessato la nascita del Borgo Cimino; gli interpreti in costume metteranno in scena la cosiddetta «Ottobrata Sammartinese»: con la voce narrante dello storico Colombo Bastianelli, ricordano la storia del pontefice Innocenzo X Pamphilj che, i primi giorni di ottobre nel 1653, si mise in cammino da Roma verso San Martino al Cimino. Al termine della sua visita, decise di iscrivere il borgo nell’albo delle città pontificie, descrivendolo con queste parole: “Non un borgo ma una città, non una città ma il mondo!”.

📍 Ingresso con scalette del palazzo Doria Pamphilj in via Andrea Doria sulla destra dell’Abbazia Cistercense

⏲ Ore 14.50

📱 Per informazioni e prenotazioni: Sabrina 3395718135

📧 info@anticopresente.it – www.anticopresente.it

🎫 Ingresso con quota di partecipazione “Art Bonus”, € 10,00 a persona.

⚠️ Vista l’apertura straordinaria e l’eccezionalità dell’evento i posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria e possibilmente anticipata. In caso di disdetta, vista la grande richiesta, si prega di avvisare per offrire ad altri la possibilità persa. ❓ TARQUINIA – TORNA LA XVII EDIZIONE DEL FESTIVAL “PAGINEACOLORI”

LE CROQUELUNE: Spettacolo per piccoli di e con Valeria Emanuele della Compagnia italofrancese Les Tétes de Bois.

Il ciclo della luna, l’inquietudine del buio, la magia del plenilunio.

Questa storia di Anna Noysier, diventata libro più di venti anni fa, ha ispirato uno spettacolo pensato per i più piccoli, per esplorare la dimensione del sonno e della notte.

Le Croquelune (lo “sgranocchia luna”) soffia la musica del cielo spazzando via come un vento prodigioso gli incubi che popolano le notti scure dei bambini.

Ma, quando la Luna è bella, tonda come un bel melone dorato, non può trattenersi e…gnam gnam…fino all’ultima briciola!!! Età bambini: 3-5 anni

📍 Oratorio di Santa Croce, al civico 25 di via Giuseppe Garibaldi – Tarquinia

⏲ Ore 16.30 e 17.30

📱 Per informazioni: 0766849282 – 0766849284

📧 cultura@tarquinia.net – info.turismo@tarquinia.net ❓ TUSCANIA – IL CULTO DEI MORTI IN ETRURIA: VISITA GUIDATA E DEGUSTAZIONE

In occasione della ricorrenza dedicata ai defunti, una visita guidata al Museo Archeologico Nazionale illustrerà i riti e le usanze funerarie del popolo etrusco. Al termine una degustazione in un bar del centro storico.

📍 Ufficio turistico di Tuscania, Piazzale Trieste.

⏲ Ore 10.30

📱 Per informazioni e prenotazioni: 3288872377

📧 visittuscaniavt@gmail.com

🎫 € 10,00 a persona

⚠️ Prenotazioni entro le 18 del giorno prima ❓ TUSCANIA – ROBIN HOOD. SPETTACOLO PER FAMIGLIE

Ritorna la stagione autunnale di Twain Centro di Produzione Danza, diretta da Loredana Parrella.

Si comincia domenica 30 ottobre alle ore 18:00 con lo spettacolo per famiglie Robin Hood, regia e coreografia Loredana Parrella. Ispirato al romanzo omonimo di Alexandre Dumas, lo spettacolo racconta le gesta di un eroe di oggi che cresce per diventare un uomo libero, allenandosi a diventare il difensore dei deboli e immaginando, insieme ai suoi compagni, una società fondata sulla libertà, l’uguaglianza e la giustizia sociale. Una rilettura ambientata in tempi moderni in una sintesi poetica tra narrazione, musica, azioni sceniche e scrittura corografica.

📍 Teatro Comunale Il Rivellino V. Luchetti – Piazza F. Basile, 3 – Tuscania

⏲ Ore 18.00

📱 Per informazioni: 0761 445099 – 380 146 2962 (Whatsapp)

📧 info@cietwain.com – cietwain.com ❓ VALLERANO – FESTA DELLA CASTAGNA XX EDIZIONE

– Ore 9:30, Apertura stand, vendita prodotti tipici locali e mercatino dell’artigianato:

– Ore 9:30, Passeggiata nei castagneti secolari. Partenza da piazza della Repubblica.

– Ore 10:30, VISITE GUIDATE: la storia, il borgo, le chiese.Ore 10:30 (1ª partenza) – ore 11:30 (2′ partenza)

Pomeriggio partenza ore 15:00 (richiesta la prenotazione), Per Info e prenotazioni Sara 3895448852 Nicolò 3209153507.

– Ore 11:00, In piazza, Area Bambini Punto Festa: Family Moment.

– Ore 13:00, Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

– Ore 15:30, Sfilata e spettacolo del Gruppo Sbandieratori città di Vetralla.

– Ore 16:00, Caldarroste e vino rosso in piazza.

– Ore 17:00, Concerto di musica popolare World/Music con il gruppo “Mediterrando:

– Ore 20:00, Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

📍Vallerano LUNEDì 31 OTTOBRE ❓ VITERBO – CREA LA TUA BORSA DA URLO!!!

Halloween si avvicina e non sai dove mettere i dolcetti che riceverai quando busserai alle porte? Costruisci la tua BORSA con noi, potrai liberare la fantasia e mostrare il tuo talento da artista….

Attenzione!!! Gli elfi dispettosi non perderanno occasione di guastare il tuo lavoro, ma se ascolterai attentamente i nostri RACCONTI troverai la formula magica per tenerli buoni…

Non farti rubare la MERENDA!!!

📍 Spazio Pensilina Ufficio Turistico, piazza Martiri d’Ungheria

⏲ Ore 15:00

📱 Per informazioni e prenotazioni: 0761226427 – 3493619681

📧 info@visit.viterbo.it

🎫 € 8,00 a bambino

Halloween si avvicina e non sai dove mettere i dolcetti che riceverai quando busserai alle porte? Costruisci la tua BORSA con noi, potrai liberare la fantasia e mostrare il tuo talento da artista….

Attenzione!!! Gli elfi dispettosi non perderanno occasione di guastare il tuo lavoro, ma se ascolterai attentamente i nostri RACCONTI troverai la formula magica per tenerli buoni…

Non farti rubare la MERENDA!!!

📍 Spazio Pensilina Ufficio Turistico, piazza Martiri d'Ungheria

⏲ Ore 15:00

📱 Per informazioni e prenotazioni: 0761226427 – 3493619681

📧 info@visit.viterbo.it

🎫 € 8,00 a bambino

⚠️ Prenotazioni entro le 18 del giorno prima

Da Trucche Trucche alla Pimpaccia il racconto dei fantasmi della nostra città e della nostra terra tra tanti tantissimi racconti aneddoti e curiosità.

In questa notte speciale, in cui, partendo dall’America e ormai in quasi ogni parte del mondo, si festeggia la notte di Halloween, anche a Viterbo abbiamo deciso di onorare, ricordandoli, fantasmi e personaggi che si muovono ancora nella memoria, sul labile confine tra realtà e fantasia, storia e leggenda. Chissà quanti di voi sanno che diversi locali del centro storico sono tuttora monitorati per rilevare ‘presenze’ inspiegabili e chissà quanti altri conoscono numerosi personaggi come il leggendario Trucche Trucche che con scarpe di metallo faceva risuonare i suoi passi sul Ponte di Paradosso. Racconteremo questo aspetto poco conosciuto della nostra storia e cultura.

📍 Viterbo

⏲ Ore 21:00

📱 Per informazioni e prenotazioni: 3933232478

🎫 € 8,00 a persona

⚠️ Dress Code a piacere

❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “CAVALIERI TEMPLARI”

Visite al museo storico didattico 📍 Viterbo Sotterranea, Piazza della Morte 📧 nottedimezzo@gmail.com ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “STREGATI NELLA VITERBO SOTTERRANEA” Speciali visite guidate underground con narrazioni sulle streghe. 📍 Viterbo Sotterranea, Piazza della Morte 📧 nottedimezzo@gmail.com

📱 Per info: 3388618856 ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “MALEFICA E IL CASTELLO INCANTATO” A cura del liceo artistico “F.Orioli” 📍 Palazzo degli Alessandri, Piazza San Pellegrino ⏲ Dalle ore 10.30 alle 19.00

📧 nottedimezzo@gmail.com

🎫 Ingresso gratuito ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “WIZARDING HALLOWEEN“ Personaggi, corner, photo, attività, giochi, mostra Lego, a tema 𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐏𝐎𝐓𝐓𝐄𝐑 a cura dell’associazione culturale Giratempo. 📍 Piazza San Carluccio, locali ex Zaffera ⏲ Dalle ore 10.30 alle 19.00

📧 nottedimezzo@gmail.com

🎫 Ingresso gratuito ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “MOSTRE FANTASY DI SCULTURE IN CERAMICA”

a cura di Lab33. 📍 Palazzo degli Alessandri, Piazza San Pellegrino ⏲ Ore 11.00

📧 nottedimezzo@gmail.com

🎫 Ingresso gratuito

⚠️ Orari mostra 11.00 – 13:00; 16:00 – 17:00 ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “LA VIA DELL’ACQUA” Allestimento delle fontane: Piazza delle Erbe a cura di Platea Nova, Piazza del Gesù, a cura del Bar delle Meraviglie, II Labirinto, 13 Gradi, BB A Piazza del Gesù, Piazza della Morte a cura del ristorante Il Gargolo. 📍 Viterbo 📧 nottedimezzo@gmail.com ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “DOLCETTO O SCHERZETTO” con le “streghe, stregoni e maghetti del Centro Sociale Pilastro”. 📍 Centro Storico di Viterbo ⏲ Dalle ore 16.30

📧 nottedimezzo@gmail.com ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “GRAN CONSIGLIO DELLE STREGHE E APERITIVO BLUE MOON” Al settantasette dalle 19 con i cattivi di Harry Potter, in via San Pellegrino 24/24A. Apertura notturna dei laboratori di via San Pellegrino Ceramica Lab33 e Percorsi Artistici. 📍 Al Settantasette ⏲ Dalle ore 19.00

📧 nottedimezzo@gmail.com ❓ VITERBO – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “IL LABIRINTO ARCANO” Harlequeen: Selezione della maschera più bella della giornata. 📍 Palazzo degli Alessandri, Piazza San Pellegrino ⏲ Ore 19.00

📧 nottedimezzo@gmail.com ❓ BAGNAIA – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “VISITE GRATUITE DI PALAZZO GALLO” a Bagnaia in via Malatesta 132 a cura dell’ associazione “Amici di Bagnaia Arte e Storia”. Nella Sala Frittelli del Palazzo sono esposti gli affreschi quattrocenteschi che ornavano l’antica chiesa di S. Stefano. 📍 Palazzo Gallo, Bagnaia ⏲ Orari: 10.30 – 13.00 e 16.30 – 19.00

📧 nottedimezzo@gmail.com ❓ BAGNAIA – LE STREGHE DI MONTECCHIO: MISTICISMO ED ESOTERISMO DAL BORGO ALLA MONTAGNA SACRA

C’era una strada che in un tempo molto lontano, prima di inerpicarsi sui declivi dei Cimini, toccava un altro piccolo villaggio, l’attuale Bagnaia. Di fronte, nell’esedra tra le alture e precisamente sulla piana “sacra” del piccolo colle di Montecchio, recenti ritrovamenti avvalorano le antiche leggende popolari, che lo volevano abitato da streghe, conosciute come le bellissime “figlie della Luna”.

In occasione del giorno della ricorrenza della commemorazione dei morti, vi proponiamo un percorso a tema che dal borgo di Bagnaia, celebre per la rinascimentale Villa Lante con il suo giardino all’italiana, tra i più belli d’Italia, ci conduce sino alla Piana sacra, luogo mistico e simbolico dei riti iniziatici, luogo di unione tra cielo, terra e sottoterra, luogo di passaggio tra i vivi e i suoi antichi abitanti.

La “scoperta” delle Streghe di Montecchio si deve a Pier Isa della Rupe e al marito Franco Pierini, cittadini di Bagnaia, che per decenni hanno ricostruito un mosaico fatto di documenti, ricordi, leggende, tradizioni locali, testimonianze orali e scritte.

Negli anni ottanta, iniziarono una lunga ricerca che ha dignità di recupero antropologico e culturale, dopo aver ascoltato dai vecchi del paese, sempre la stessa storia: le protagoniste erano streghe bellissime, che avevano abitato e forse ancora abitavano proprio il colle del Montecchio. Queste creature, secondo i racconti tramandati da secoli attorno al camino acceso, avevano una regina che dettava le leggi seduta sopra un grande trono di pietra, che nessuno però aveva mai visto.

📍 Bagnaia (VT), in piazza XX settembre. Parcheggio gratuito: Viale Fiume, 6, 01100 Bagnaia VT. Dopo ci sposteremo in auto per raggiungere l’inizio del sentiero che percorreremo a piedi.

⏲ Ore 9.30

📱 Per informazioni e prenotazioni: Sabrina 339 5718135 (10-18h, da lunedì a venerdì, sabato e domenica solo messaggi WhatsApp)

📧 info@anticopresente.it – www.anticopresente.it

🎫 € 15,00 per la visita guidata che includono polizza professionale RC

⚠️ Abbigliamento sportivo, scarponcini da trekking, acqua e uno snack. ❓ BAGNAIA – NOTTE DI MEZZO HALLOWEEN IL PASSAGGIO 2022, “IL BORGO STREGATO DI BALNEARIA” a cura del Comitato spontaneo delle mamme di Bagnaia. Dalle ore 16:00 alle ore 20:00 nel borgo medioevale di Bagnaia, allestimento a tema e giochi per bambini, racconti rievocativi delle tradizione locali. 📍Bagnaia ⏲ Dalle ore 16.00 alle Ore 20.00

📧 nottedimezzo@gmail.com ❓ BOMARZO – SEGRETI E SIMBOLI DEL SACRO BOSCO DI BOMARZO

Celato all’interno dell’attuale Parco dei Mostri c’è ancora il Sacro Bosco, giardino ermetico voluto da Vicino Orsini. Chiave del parco segreto è il teatro, manufatto che è la traduzione in pietra di un libro esoterico (si dice fosse un esemplare preziosissimo illustrato da Tiziano e andato perduto in un famoso incendio) in cui era rivelato il mistero del mondo e del cosmo, per dare vita a un percorso di conoscenza e salvezza.

Il teatro bomarzese, con la sua scena in pendenza, non è quindi frutto di un errore grossolano, ma è la chiave del progetto dell’Orsini. Dopo aver avuto visione del nudo schema del creato, l’ospite di Vicino poteva avviare il suo tragitto di elevazione, aggirandosi tra le immagini di memoria, divenute pietre, sino a raggiungere la purificazione, dopo essersi lasciato alle spalle i mali del mondo e gli inganni dei sensi, tra falsi monumenti etruschi ed egizi, la casa pendente , e il tempio, omaggio alla memoria della moglie scomparsa prematuramente.

Per comprendere tutto, occorre quindi riattribuire alle creature del boschetto il loro significato originario. Scopriremo così che i cosiddetti “Mostri” sono simboli per tutelare verità ermetiche e per facilitarne la memorizzazione. Scopriremo, inoltre, che il Sacro Bosco quale percorso salvifico e di conoscenza, è destinato a concludersi nel punto in cui l’uomo ritrova la sua essenza divina e può godere del mondo in uno stato di pura contemplazione.

📍 Bomarzo al parcheggio del Parco in Località Giardino

⏲ Ore 14.30

📱 Per informazioni e prenotazioni: Sabrina 339 5718135 (10-18h, da lunedì a venerdì, sabato e domenica solo messaggi WhatsApp)

📧 info@anticopresente.it – www.anticopresente.it

🎫 €23,00 che includONO la visita guidata, l’ingresso al parco e la polizza professionale RC (l’ingresso per adulti è di €13. Bambini dai 4 ai 13 anni €8,00).

⚠️ Abbigliamento comodo, cappello, repellente per insetti, acqua. ❓ CANEPINA – LE GIORNATE DELLA CASTAGNA, 40° EDIZIONE

– Ore 20.30, Serata di Halloween: presso tutte le cantine si terrà una cena di beneficenza

– Ore 22.30, SBRONZI di RIACE in concerto

📍 Canepina

📱Per info: 0761.752761 – 338.9660717 Mario – 338.9738968 Carlo ❓ TUSCANIA – STREGATI DA TUSCANIA: VISITA GUIDATA

Racconti di streghe e stregonerie a Tuscania e nella Tuscia al tramonto, nell’incantevole cornice del centro storico medievale.

📍 Ufficio turistico di Tuscania, Piazzale Trieste.

⏲ Ore 17.00

📱 Per informazioni e prenotazioni: 3288872377

📧 visittuscaniavt@gmail.com

🎫 Pacchetto famiglia: € 12,00

⚠️ Prenotazioni entro le 18 del giorno prima MARTEDI’ 01 NOVEMBRE ❓ VITERBO – VISITA GUIDATA, “DI SANTI PAPI PELLEGRINI E IMPERATORI”

Nella giornata dedicata a tutti i Santi, in occasione del primo ponte turistico invernale, visita guidata itinerante nel centro storico della Città dei Papi tra vicoli piazze chiese chiostri torri e palazzi, raccontando tantissimi aneddoti e curiosità di una storia millenaria. Durata h. 2.30. Guida turistica: Vera Anelli

📍 Viterbo

⏲ Ore 10:00

📱 Per informazioni e prenotazioni: 393 3232478

Nella giornata dedicata a tutti i Santi, in occasione del primo ponte turistico invernale, visita guidata itinerante nel centro storico della Città dei Papi tra vicoli piazze chiese chiostri torri e palazzi, raccontando tantissimi aneddoti e curiosità di una storia millenaria. Durata h. 2.30. Guida turistica: Vera Anelli

📍 Viterbo

⏲ Ore 10:00

📱 Per informazioni e prenotazioni: 393 3232478

🎫 € 10,00 a persona

In occasione dell’appuntamento annuale “Frantoi Aperti”, la Cooperativa Colli Etruschi, che vanta più di 50 anni di storia, in collaborazione con Antico Presente propongono visite guidate/escursioni e degustazioni in frantoio in occasione della produzione dell’eccellenza del territorio: il pluripremiato olio extravergine di oliva. Monumentali necropoli rupestri etrusche scolpite nella roccia, boschi incontaminati, la valle dei mulini lungo le profonde gole del fiume, distese di ciclamini, tradizioni ancestrali, gastronomia fortemente ancorata alla terra e borghi tranquilli, arroccati su pianori tufacei, dove il tempo scorre lento e vive il sapore dell’autentico e del passato: questo è il patrimonio inestimabile che intendiamo condividere con voi. Un’esperienza piena, rotonda, come crediamo debba essere inteso il turismo ai nostri giorni, ma soprattutto accompagnata da una persona del luogo che ne conosce i più intimi segreti. Il piccolo borgo di Blera, arroccato tra le suggestive gole del Biedano, ricco di incredibili contesti naturalistici e testimonianze archeologiche (l’antica via Clodia, il ponte del diavolo, il colombario e numerose tagliate e necropoli rupestri etrusche) incornicia perfettamente un evento in cui la storia e il gusto si fondono in modo davvero coinvolgente. Le escursioni riguarderanno anche le bellezze archeologiche e naturalistiche del Parco Regionale Marturanum con il suo “vestito” autunnale ricco di colori e fascino; dalle incredibili presenze di monumentali tombe etrusche, alle profonde gole scavate dal fiume, alla generosa natura tipica del territorio. Un modo semplice e ricco con cui festeggiare ancora una volta l’arrivo dell’autunno, dell’olio novello e scoprire il mondo della produzione dell’olio! Ore 10.00-14.00 LA PETRA D’ETRURIA. Escursione nel Parco Marturanum la più spettacolare delle necropoli rupestri etrusche. In un ambiente naturale incredibile, oltre 2.000 tombe scolpite nella roccia delle rupi, che conservano all’interno antichi arredi e spaccati di vita di quasi tremila anni. Difficoltà facile/media, 5 km.

Ore 14.00-15.30 Degustazione e visita del frantoio.

Ore 15.30 – 17.00 – L’ANTICO ABITATO DI BLERA. Monumenti, storie e leggende tra passato e presente 📍Il luogo d’incontro verrà fornito ai prenotati in base alla visita scelta.

📱 Per informazioni e prenotazioni: 339 5718135 Sabrina

📧 info@anticopresente.it – www.anticopresente.it

🎫 € 15,00 comprensiva di polizza professionale RC inclusa la degustazione/pranzo.

⚠️ Prenotazione obbligatoria. Attrezzatura obbligatoria: Scarponcini da trekking, zaino e non borse a tracolla, acqua (non ci sono approvvigionamenti dell’acqua lungo il percorso), abbigliamento adatto alla stagione (vestirsi a cipolla), repellente per insetti, cappello. Consigliati i bastoncini.

