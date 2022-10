Presentata l’iniziativa oggi in Provincia

NewTuscia – TERNI – Sono stati presentati stamattina nel corso di una conferenza stampa in Provincia i servizi “Family Host” del Comune di Amelia con il Gruppo supporto gestione crisi (Gsgc). Si tratta di una serie di aiuti alle persone riguardanti mediazione coniugale, mediazione familiare, coordinazione genitoriale, mediazione penale e penale minorile, empowerment coaching, scarico stress post emozionale e post traumatico, consulenza legale e psicologica.

Alla presentazione c’erano gli assessori del Comune di Amelia ai servizi sociali, Antonella Sensini, e alle politiche di genere, Luigia Moscatelli, oltre ai rappresentanti dei Comuni dell’amerino, al presidente Gsgc (Gruppo supporto gestione crisi) Guglielmo Pacchiarotti e al responsabile del servizio Beatrice Bernardini, mediatrice familiare e coordinatrice genitoriale. Gli assessori Sensini e Moscatelli hanno detto che “considerato il periodo storico che stiamo vivendo, in particolare la crisi post pandemica, l’alto tasso di disoccupazione, la dispersione giovanile, la fragilità sociale e la crisi energetica e di conseguenza la difficoltà in cui troppe famiglie versano, il Comune di Amelia ha ritenuto necessario lavorare in sinergia con le istituzioni limitrofe e con le competenze e professionalità del Gruppo supporto gestione crisi, concretizzando con l’apertura dello sportello di ascolto un valido aiuto”.

Il “Family Host” sarà inaugurato domani alle 9.00 alla Casa del Sole di Amelia e sarà attivo in presenza il mercoledì, orario 10-12, e il venerdì 14.30-16.30 oppure su appuntamento contattando il 3934113210 (whatsapp messaggi, telefonate) o ancora per email a grupposgc@yahoo.it.