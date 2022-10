NewTuscia – TARQUINIA – Sono aperte le campagne abbonamento per il Teatro Traiano di Civitavecchia, il Cinema Teatro Nestor di Frosinone e il Teatro Rossella Falk di Tarquinia mentre inizia la programmazione dei primi appuntamenti dal 27 ottobre al 7 novembre a Cassino, Arsoli, Viterbo, Velletri.

Scoprite i programmi e venite a trovarci!

Appuntamento per bambini il 29 ottobre ore 16 con Scuola di magia della Compagnia Teatro Verde al Teatro Ramarini di Monterotondo e a seguire Circo di strada con Gustavo La Vita a piazza Giovanni Paolo II. Ingresso libero

Lo Spazio Rossellini ospita il 3, 4 e 5 novembre Svelarsi drammaturgia e regia di Silvia Gallerano, una produzione PAV nell’ambito di Fabulamundi Playwriting Europe in collaborazione con Teatro di Dioniso e il sostegno di Frida Kahlo Production. Svelarsi si rivolge a un pubblico esclusivamente di donne (cis, trans e non binarie).

Sono online i Bandi In-Box e In-Box Verde 2023. In-Box è una rete di teatri, festival e soggetti istituzionali che seleziona e promuove alcune delle esperienze produttive più interessanti della scena emergente italiana.

Scadenza: ore 12.00 del 1 dicembre 2022

Programma degli appuntamenti delle stagioni teatrali 2022-23 dal 27 Ottobre al 7 Novembre

27 Ottobre | 21.00

Cinema Teatro Manzoni – Cassino

RICCARDO ROSSI

COSI’ ROSSI CHE PIU’ ROSSI NON SI PUO’

29 Ottobre | 21.00

Teatro La Fenice – Arsoli

ELISA LOLLI E GABRIELE TESAURI

VUOTI D’AMORE

30 Ottobre | 21.00

Teatro dell’Unione – Viterbo

GIAMPIERO INGRASSIA, EMY BERGAMO, MIMMO RUGGIERO

DOCTOR FAUST e la ricerca dell’eterna giovinezza

4 Novembre | 21.00

Teatro Artemisio Gian Maria Volonté – Velletri

ANTONELLO AVALLONE

CENTRAL PARK WEST

7 Novembre | 21.00

Cinema Teatro Manzoni – Cassino

GIORGIO PASOTTI E MARIANGELA D’ABBRACCIO

HAMLET

Dieci spettacoli in abbonamento dal 19 novembre al 23 aprile al Teatro Traiano di Civitavecchia per una stagione teatrale che saprà appassionare e divertire il pubblico grazie alla storica collaborazione tra il Comune di Civitavecchia e ATCL e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

Nuovi abbonamenti dal 28 ottobre al 16 novembre

Acquisto biglietti dal 17 novembre

Dieci appuntamenti per la stagione 2022-23 al Cinema Teatro Nestor di Frosinone, nate dalla collaborazione tra il Comune di Frosinone e ATCL . Scoprite il programma dal 18 novembre 2022 al 21 aprile 2023!

Rinnovo abbonamenti: 21 – 30 ottobre

Nuovi abbonamenti 31 ottobre – 10 novembre

Vendita biglietti dall’ 11 novembre

Scopri il programma della stagione teatrale 2022-23 del Teatro Comunale Rossella Falk di Tarquinia, nata dalla collaborazione tra il Comune di Tarquinia e ATCL: sette spettacoli in abbonamento dal 20 novembre 2022 al 14 aprile 2023.

Rinnovo abbonamento dal 28 ottobre al 6 novembre

Nuovi abbonamenti dal 7 al 13 novembre

Acquisto biglietti dal 14 novembre

Teatro Ramarini di Monterotondo

29 ottobre ore 16

Scuola di magia

di Andrea Calabretta

regia di Emanuela La Torre

scene, costumi e burattini Santuzza Calì

Compagnia Teatro Verde

a seguire piazza Giovanni Paolo II

Circo di strada con Gustavo La Vita

Ingresso libero

Spazio Rossellini

3 novembre | ore 21.00

4 –5 novembre | doppia replica ore 18.00 e ore 21.00

Svelarsi

Drammaturgia e regia di Silvia Gallerano

Di e con Giulia Aleandri, Elvira Berarducci, Smeralda Capizzi, Benedetta Cassio, Livia De Luca, Serena Dibiase, Chantal Gori, Giulia Pietrozzini e Silvia Gallerano

Allestimento luci Camila Chiozza

Consulenza costumi Emanuela Dall’Aglio

Una produzione PAV nell’ambito di Fabulamundi Playwriting Europe

In collaborazione con Teatro di Dioniso e il sostegno di Frida Kahlo Production

Con il contributo del MiC – Ministero della Cultura, Regione Lazio e Roma Capitale

Si ringraziano per il sostegno e per l’ospitalità ATCL, Lottounico, Fortezza Est e Fivizzano27

Svelarsi prevede scene di nudo e si rivolge a un pubblico esclusivamente di donne (cis, trans e non binarie). Tutte coloro che si sentono e definiscono tali.

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo organizzazione@pav-it.eu

La biglietteria dello Spazio Rossellini aprirà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo

Biglietti

INTERO 10€

RIDOTTO 7€ under 35 e over 65

Spazio Rossellini – Via della Vasca Navale 58, Roma

