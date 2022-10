NewTuscia UMBRIA – Narni Scalo: Nella tarda serata di ieri perveniva presso la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Amelia (TR) la chiamata di una donna 60enne di Narni Scalo (TR) in stato di agitazione che chiedeva aiuto in quanto, a bordo della sua autovettura, non riusciva più a trovare la strada di casa.

La signora, a causa di alcuni lavori sulla sede stradale lungo il percorso che l’avrebbe dovuta condurre presso la propria abitazione, aveva perso l’orientamento, svoltando erroneamente nella direzione opposta e andando a finire su una stradina di campagna, Strada di Corgneda, a circa 5 km di distanza da casa. I Carabinieri della pattuglia in turno del Nucleo Operativo e Radiomobile di Amelia, dopo aver perlustrato la zona e rintracciato la signora in difficoltà, la aiutavano a fare manovra e la indirizzavano sulla giusta via di casa.