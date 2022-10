NewTuscia – NARNI – Una trentina di studenti della terza media “Umberto I” di Narni parteciperanno sabato e domenica prossimi alla realizzazione di un murale lungo le quattro pareti del casotto di servizio dell’area adiacente il Ponte d’Augusto, a ridosso dell’abbazia di San Cassiano alle Gole del Nera. Lo rende noto il Comune di Narni che sottolinea come il laboratorio sia l’ultimo evento stagionale del programma di riqualificazione “Stifone e le sue Gole”.

Il soggetto figurativo sarà l’acqua e vedrà il coordinamento della designer residente a Stifone Flo Casco. “Quest’estate – dichiara la Casco – la struttura è stata imbrattata e coperta di scritte. Insieme al Comune e all’assessore ai progetti formativi delle scuole Giovanni Rubini abbiamo pensato di approfittare della necessità di ridipingerla per sensibilizzare i più giovani sul ruolo della street art come strumento di riqualificazione urbana e dimostrare loro quanto sia divertente realizzarla. Ringrazio la dirigente scolastica Anna Golino e la professoressa Sabina Nappi per aver aderito con entusiasmo all’iniziativa”.