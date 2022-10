NewTuscia – Il MillionDAY è un gioco di sorte che sembra piacere molto agli italiani: negli ultimi anni infatti ha riscosso un buon successo, ponendosi come una valida alternativa al tradizionale Gioco del Lotto. A differenza di quest’ultimo, infatti, il MillionDAY offre qualche vantaggio come il fatto di non dover aspettare per l’estrazione dei numeri vincenti, che avviene con cadenza giornaliera anziché 3 volte alla settimana. Come il Lotto poi, anche il MillionDAY è adesso disponibile nella sua versione online. Scopriamo nel dettaglio come funziona e come compilare la schedina virtualmente.

Come si gioca al MillionDAY online

Le regole del MillionDAY online sono del tutto simili a quelle del gioco tradizionale e la sostanziale differenza sta nel fatto che la schedina non è cartacea bensì virtuale. Per il resto, non cambia praticamente nulla. È possibile scegliere tra 3 differenti modalità di gioco:

Nel caso si scelga la giocata singola , è possibile scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 da giocare una sola volta oppure per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni;

, è possibile scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 da giocare una sola volta oppure per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni; Nel caso si scelga la giocata plurima , è possibile inserire nella stessa schedina fino a 10 giocate singole e giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni;

, è possibile inserire nella stessa schedina fino a 10 giocate singole e giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni; Nel caso si scelga la giocata sistemica, si possono selezionare da 6 a 9 numeri e scegliere tra sistema integrale e ridotto.

L’opzione EXTRA MillionDAY: come funziona

Aggiungendo 1€ alla propria giocata è possibile, inoltre, selezionare l’opzione EXTRA MillionDAY, che consente di partecipare ad una seconda estrazione tra i 50 numeri rimanenti dopo il primo sorteggio.

Cosa occorre per giocare al MillionDAY online

Per giocare al MillionDAY online è necessario innanzitutto avere un conto gioco attivo presso un rivenditore online che sia regolarmente autorizzato da ADM. Fortunatamente i siti web che rientrano in tale categoria sono numerosi, ma è comunque importante prestare sempre una certa attenzione e verificare che la piattaforma scelta sia effettivamente in regola e in possesso dell’autorizzazione ADM.

Va precisato che al giorno d’oggi è possibile giocare al MillionDAY anche tramite l’applicazione ufficiale My Lotteries, che è assolutamente sicura e certificata. La si può scaricare gratuitamente dall’App Store (è disponibile per tutti i modelli di iPhone più recenti) ma anche dal Play Store qualora il proprio smartphone fosse Android. L’unica accortezza che bisogna avere è quella di controllare che l’applicazione sia compatibile con la propria versione di iOS o di Android, perché sui modelli di smartphone più datati potrebbe non funzionare al meglio. Nella descrizione dell’app, comunque, sono elencate chiaramente tutte le varie versioni del sistema operativo compatibili, dunque, basta dare un’occhiata per essere sicuri di non avere problemi.

Come si presenta la schedina del MillionDAY online

Come abbiamo accennato, la schedina virtuale del MillionDAY è praticamente identica a quella cartacea. La dinamica del gioco non cambia così come non variano le regole generali ed i premi in palio. L’unica differenza sta nel fatto che se si gioca al MillionDAY online la schedina va compilata in modo virtuale e non con la penna.