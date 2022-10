di Bassano in Teverina, la “Carovana della prevenzione” della Komen Italia, per i tumori al seno. NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Esprimo grande soddisfazione per la realizzazione del progetto da me promosso al Comunedi Bassano in Teverina, la “Carovana della prevenzione” della Komen Italia, per i tumori al seno.

Un appuntamento che darà l’opportunità a tutte le donne di effettuare uno screening senologico, completamente gratuito. L’iniziativa ha ricevuto un valido supporto dall’assessore alla salute del comune, Romolo Villa, ed il Sindaco dott. Alessandro Romoli.

In un momento così complesso, in cui gli screening oncologici sono stati spesso messi in secondo piano, considero fondamentale l’attenzione da dedicare alla salute senologica. Per questo motivo ho deciso in prima persona di dedicarmi a questa iniziativa. Saranno disponibili due campers della komen Italia, con professionisti e dottori del Policlinico A. Gemelli di Roma, per effettuare ecografie e mammografie, in base alle età delle pazienti. Sarà un giorno dedicato alle donne ed al loro benessere, ed un insegnamento per le più giovani ad un approccio positivo e sereno verso gli screening mammari.

La prevenzione può salvare una vita ed evitare problematiche più serie.

La data in cui verrà programmata la carovana della prevenzione Komen Italia, sarà comunicata dal comune di Bassano in Teverina, nella pagina del sito dedicata alle iniziative e comunicazioni alla popolazione. Come promesso nel mio insediamento nell’ amministrazione comunale di Bassano in Teverina, la Lega Salvini Premier è e sarà sempre a disposizione del benessere collettivo.

Carla Di Seri

Consigliere comunale Lega – Bassano in Teverina