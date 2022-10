NewTuscia – VITERBO – “Ripristinare la festa nazionale del 4 novembre per ricordare il sacrificio di migliaia di giovanissimi soldati italiani che hanno dato la vita per difendere la patria”. Così si è espresso Pasquale Trabucco, presidente del Comitato nazionale sorto con lo scopo di sostenere l’iniziativa presso le autorità componenti in occasione dell’incontro presso il Ce.Di.Do. di Palazzo dei Papi di Viterbo promosso dall’Unuci (Unione nazionale ufficiali in congedo), sezione cittadina.

Trabucco, che per dare maggiore forza alla proposta ha percorso l’intera penisola toccando moltissime località dove è stato accolto dalle autorità e dai cittadini, ha presentato il suo libro “L’ombra della vittoria. Il fante tradito”. All’incontro, oltre a numerosi soci dell’Unuci, hanno preso parte:il Presidente UNUCI Sezione di Viterbo ten. dott. Luigino Chizzi, che ha coordinato i lavori; il Vice Presidente cap.dott. Gian Paolo Della Casa e la signora Maria Paola Angelini, direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale della salute. Brevi interventi sono stati fatti dal gen. di brigata Ettore Scorza, Presidente di Asso Arma Sezione di Viterbo e dal gen di corpo d’armata Rocco Panunzi. Al termine sono stati consegnati degli attestati. Quello della sindaca Chiara Frontini è stato ritirato dal consigliere comunale Marco Bruzziches.