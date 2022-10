NewTuscia – VITORCHIANO – Anche quest’anno il Comune di Vitorchiano ha partecipato all’iniziativa nazionale “Puliamo il mondo” promossa da Legambiente. Nella mattina di domenica 23 ottobre 2022 è stata svolta la pulizia di Strada Piangoli, da località Pallone fino all’area pic-nic nota come Fontana del Duca. Cittadini e volontari hanno provveduto a raccogliere alcuni quintali di rifiuti abbandonati lungo la strada, tra cui plastica, carta, mozziconi di sigaretta, scarpe, pneumatici e piccoli elettrodomestici.

Un’attività che ha avuto il fine di difendere, valorizzare e rendere sempre più fruibile il territorio, nonché un momento di condivisione e confronto per focalizzare al meglio le tematiche ambientali. Altro momento importante, legato sempre a “Puliamo il mondo” di Legambiente, è in programma venerdì 28 ottobre con la giornata dedicata agli alunni delle scuole. Accompagnati dall’Esploratore Galattico, al secolo Umberto Cinalli, alcune classi della scuola primaria si recheranno prima nel borgo e poi nella periferia di Vitorchiano per vivere una giornata all’insegna dell’ecologia e del rispetto del territorio. “Proseguiamo il percorso di continua sensibilizzazione e di impegno fattivo per la tutela dell’ambiente e di tutto il territorio – afferma il consigliere delegato all’ambiente Marco Salimbeni – tendendo sempre al miglioramento, interessando e coinvolgendo tutti i cittadini sia giovani che meno giovani. È importante farsi partecipi del bene comune e l’invito a partecipare a incontri e iniziative è sempre aperto a tutte le persone che hanno a cuore Vitorchiano e il nostro territorio“.

Per l’iniziativa di sabato scorso, un ringraziamento speciale va all’associazione Arci e ai volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile, che non solo hanno offerto la loro attiva partecipazione all’evento ma, in collaborazione con la Polizia Locale, si sono messi a disposizione per garantire lo svolgimento della giornata in condizioni di sicurezza. Per finire, si ricorda che sabato 29 ottobre è prevista la terza raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti e RAEE in località Paparano.