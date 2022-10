Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 14 novembre 20222

NewTuscia – VITERBO – La Provincia di Viterbo informa che è stata indetta per l’anno 2022 la sessione degli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada per conto terzi di merci e viaggiatori.

Per sostenere la prova, i candidati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione indirizzata alla Provincia di Viterbo – Settore Amministrativo – Ufficio Trasporti Via Saffi n.39 Viterbo. Le domande devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modello scaricabile dal sito della Provincia di Viterbo (http://www.provincia.viterbo.it/) nella sezione “Trasporti” e vanno presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 14 novembre 2022.

Nella domanda il candidato deve specificare di voler sostenere: a) l’esame per il trasporto su strada di merci per conto terzi in ambito nazionale ed internazionale; b) l’esame per il trasporto su strada di viaggiatori per conto terzi in ambito nazionale ed internazionale; c) l’esame per il trasporto su strada di merci per conto di terzi o per trasporto di viaggiatori al solo ambito internazionale, per coloro che sono già in possesso del titolo rilasciato per l’ambito nazionale (esame integrativo); d) esame integrativo per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci per coloro che, alla data del 20 agosto 2020, siano in possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione preliminare di 74 ore.

Si specifica che l’esame per il trasporto merci e quello per viaggiatori sono due prove diverse, che si svolgono in tempi e giorni diversi e che richiedono differenti abilitazioni. Pertanto chi vuole partecipare ad entrambe le prove deve presentare due domande distinte.

Gli interessati a partecipare alla selezione sono comunque pregati di consultare attentamente il sito della Provincia di Viterbo, nella sezione “Trasporti”, dove troveranno tutte le informazioni necessarie su termini, modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare.

L’elenco degli ammessi alla prova verrà pubblicato entro il 24 novembre sul sito della Provincia di Viterbo – sezione “Trasporti”. Le materie oggetto di esame sono: a) elementi di diritto civile; b) elementi di diritto commerciale; c) elementi di diritto sociale; d) elementi di diritto tributario; e) gestione commerciale e finanziaria dell’impresa; f) accesso al mercato; g) norme tecniche e gestione tecnica; h) sicurezza stradale. L’esame consisterà in due prove scritte della durata di due ore ciascuna: una prima prova scritta da 60 domande con 4 risposte alternative e una seconda che prevede un’esercitazione su un caso pratico

Per ulteriori chiarimenti e informazioni consultare il sito della Provincia di Viterbo (https://www.provincia.viterbo.it/) nella sezione Trasporti. Gli interessati possono anche rivolgersi alla segreteria della Commissione d’esame contattando il Dott. Marcello Izzo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 (0761 313390), martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30. In alternativa si può inviare una mail all’indirizzo m.izzo@provincia.vt.it.

