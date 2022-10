NewTuscia – CASTEL VISCARDO – E’ stata davvero una mattinata di festa quella vissuta a Castel Viscardo per la quarta edizione del Raduno Monaldeschi, la ciclopedalata non competitiva che ha portato svariate decine di appassionati della mtb a pedalare per i territori fra Alto Lazio e Umbria, nei comuni di Castel Viscardo, Orvieto e Acquapendente. Un’escursione conosciuta da alcuni e un’autentica scoperta per altri, nell’altopiano dell’Alfina costeggiando i fiumi Paglia e Romealla.

I partecipanti hanno affrontato un tracciato di 44 km e con loro non è mancato il testimonial dell’edizione 2022, l’ex olimpionico Claudio Vandelli, vincitore dell’oro nella 100 Km a squadre nelle Olimpiadi 1984 e poi tra i progenitori del movimento della mountain bike italiana, con un numero enorme di successi nelle Granfondo a cavallo del secolo.

A fine pedalata gran pranzo finale per tutti i presenti e i loro accompagnatori, con premi riservati ai gruppi più numerosi. Il Raduno Monaldeschi tornerà il prossimo anno, per una chiusura in allegria della stagione senza l’assillo del cronometro e della classifica. Arrivederci al prossimo anno per la quinta edizione del Raduno “Monaldeschi”.