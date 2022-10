NewTuscia – ROMA – “È stato avviato, la notte scorsa, l’intervento di rifacimento della sovrastruttura stradale lungo la via Cassia, nel territorio del Comune di Roma Capitale, in un tratto compreso tra Corso Francia e La Storta. Tali lavori sono eseguiti nell’ambito di un programma di interventi alla viabilità nel territorio cittadino e sono stati predisposti in collaborazione con il Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana del Comune di Roma, sulla base di un accordo tra Regione Lazio e Comune stesso. Astral Spa, in qualità di soggetto attuatore, sta svolgendo le attività in orario notturno per non arrecare disagi alla circolazione, al passo col cronoprogramma previsto. Interventi stradali così strategici per la viabilità del quadrante nord della Capitale, si sono resi possibili grazie alla collaborazione e al costante dialogo tra Regione Lazio, Comune di Roma e Astral Spa. Ringrazio, pertanto, l’Assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, per la proficua ed efficace collaborazione”. Così, in una nota, l’Ing. Antonio Mallamo, Amministratore Unico di Astral Spa.