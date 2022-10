NewTuscia – VITERBO – La società Viterbo Baseball nella giornata del 23 ottobre ha organizzato un Torneo di baseball under15 il cui significato va al di là dello sport.

Infatti la dirigenza del Viterbo baseball, fermamente convinta che lo sport è anche inclusione sociale e formazione per i giovani atleti, che non si deve limitare esclusivamente all’accrescimento tecnico sportivo dei ragazzi, ma anche alla loro educazione sociale ha organizzato il primo torneo “Contro la violenza sulle donne e i bambini”.

Tematica purtroppo molto attuale e l’idea è nata dalla convinzione che partendo dai giovani, che saranno gli adulti di domani, si possa contribuire a combattere quella che ormai sta diventando una vera piaga sociale. Al progetto hanno subito aderito sia il Comune di Viterbo che il Centro Antiviolenza Penelope di Viterbo e tutti i ragazzi scesi in campo, i loro tecnici e i dirigenti hanno indossato sulla divisa per l’occasione un “Fiocco Rosso”, simbolo adottato perl’occasione per combattere la violenza sulle donne e i minori.

Per la cronaca sportiva al Torneo, un triangolare a cui hanno partecipato le squadre della Stella Carni Viterbo, la Roma Brewers e il Perugia baseball.

Nella prima partita i ragazzi della Stella Carni Viterbo hanno avuto la meglio con il punteggio di 10 a 3 sui pari età della Roma Brewers. Ottima la prova dei viterbesi che non hanno concesso nulla agli avversari entrando subito in partita e non avendo mai avuto difficoltà nel mantenere il vantaggio.

Il secondo incontro vedeva di fronte i ragazzi del Perugia contro la Roma Brewers , questi ultimi uscivano vincitori dopo una avvincente partita che terminava sul punteggio di 12 a 11.

L’ultimo incontro vedeva di fronte la Stella Carni Viterbo contro il Perugia, anche in questo caso i viterbesi dominavano l’incontro vincendo per 13 a 8. E aggiudicandosi il Torneo.

Per l’occasione visto il tema del torneo sono state convocate le due ragazze che giocano con gli under 12, MASTROCOLA Giorgia e FACCENDA Alyssa, che hanno esordito con i “più grandi” dimostrando a tutti la loro grinta e l’ottimo lavoro che sta facendo lo staff degli Under 12.

Al Torneo naturalmente hanno partecipato la consigliera comunale Rosanna Giliberto e la Responsabile del Centro Antiviolenza “Penelope” di Viterbo, Carla CENTIONI, che hanno provveduto a premiare le squadre partecipanti e hanno rivolto parole di elogio alla società per l’iniziativa e soprattutto perché una piccola società di baseball, nata soltanto, riesce a coinvolgere i giovani in tematiche attuali e oltre a farli crescere come atleti. Lo staff tecnico e i dirigenti cercano di far crescere i ragazzi anche sulla consapevolezza che un domani saranno loro il “futuro”, che si spera, anche grazie a queste iniziative, sia molto più bello e roseo anche per le moltissime donne e bambini che subiscono quotidianamente violenza.

Questo Torneo che vuole essere soltanto il primo e che negli anni a seguire continuerà affrontando temi sociali anche per i più piccoli.

Viterbo B.C.