NewTuscia – FIRENZE – I parlamentari toscani del Movimento 5 Stelle Andrea Quartini e Riccardo Ricciardi e le consigliere regional i Irene Galletti e Silvia Noferi, condannano l’atto vandalico, opera di ignoti, che ha devastato la stanza di estetica oncologica nell’area ospedialera di Ponte Nuovo a Careggi ed esprimono solidarietà verso i pazienti e il personale sanitario colpiti dal grave gesto.

“Un gesto simile nei confronti del servizio sanitario, che appartiene alla collettività e ad essa è destinato, è ancor più riprovevole in questo caso, in cui vengono colpite le attrezzature necessarie per un reparto delicato come l’oncologia. Esprimiamo la nostra solidarietà a tutti i pazienti e il personale sanitario che quotidianamente frequenta il reparto, e ci auguriamo che si ricrei nel tempo una coscienza civile che non veda più il manifestarsi di simili episodi. Allo stesso modo, ci auguriamo che i responsabili siano individuati e puniti in modo esemplare”