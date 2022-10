di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Cade in casa a sorpresa l’ Arezzo (19 punti) opposti al Ponsacco (12) a segno Mencagli. Pianese (17) Seravezza (7) termina 2-2, per i locali a segno Rinaldini e Morelli, per gli ospiti Benedetti e Granaiola.Il Livorno (16) batte 1-0 il Grosseto (8) Rodriguez a segno. Trestina (15) Terranuova (6) termina 2-0 Di Catio e Morlandi a segno. Tau (6) Città Di Castello (15) 0-0.

Pareggio spettacolare tra Gavorrano (12) e Flaminia (13), vantaggio ospite con Garufi, ma i locali si scatenano e si portano sul 3-1 grazie ai gol di Marcheggiani Lo Russo e Barlettani, gli uomini di mister Nofri reagiscono e con Abeu accorciano le distanze, poi Fumanti sigla il pareggio. Orvietana (2) Sangiovannese (12) 0-0. Poggibonsi (11) Ghivizzano (9) 1-0 a segno Riccobono,Infine Ostia (8) Montespaccato (8) 1-2