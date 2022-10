di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Aurilia Antica Aurelio (17) Fano Romano (4) 3-1

Campus Eur (7) Civitavecchia (15) 2-4 in evidenza Manuel Vittorini autore di una doppietta poi Cerroni e Proietti per i neroazzurri in rete.

Unipomezia (12) Centro Sportivo Primavera (13) 5-1 a segno Danielli (tripletta) Rossi e Ippoliti a segno per i padroni di casa, Montella per gli ospiti.

Vis Sezze (11) Anzio (13) 0-0

Nettuno (13) Indomito Pomezia (6) termina 1-1

Astrea (11) W3 Maccarese (11) 1-2

Boreale (9) Città Di Cerveteri (5) 1-1 a segno Rega per i padroni di casa Teti per gli ospiti.

Academy Ladispoli (7) Quarto Municipio (6) 0-0

Falsche Lavinio (3) Faul Cimini (6) 0-5 in rete Giurato, Renelli, Di Curzio, Di Mauro, Cuccioletta.