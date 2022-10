NewTuscia – ROMA – Il Trastevere si sblocca fuori casa ed espugna il Riviera delle Palme. Mister Franco Cioci ha una dedica per la prima vittoria esterna degli amaranto in questo campionato: “Prima di tutto ci tengo a dedicare questa vittoria a Francesco Colantoni, allenatore della Tivoli, perché la moglie è stata poco bene da questa estate e finalmente ha ricevuto la notizia che il prossimo 8 novembre tornerà a casa. Sono felice per lui perché è un amico, oltre che un collega e voglio dedicargli questo successo. Per quanto riguarda la partita, devo fare i complimenti ai ragazzi perché sono stati ancora una volta eccezionali. Non era facile venire qui a San Benedetto del Tronto e vincere con autorevolezza come abbiamo fatto oggi. Finalmente ci siamo sbloccati in trasferta, anche se, in alcune delle partite giocate fuori casa, avevamo raccolto molto meno rispetto a quanto meritassimo. La soddisfazione è doppia perché, oltre ad aver vinto, chiudiamo anche una gara di campionato con la porta inviolata e questo significa che siamo sulla strada giusta. Ora iniziamo a lavorare in vista della gara di Montegiorgio, un impegno da non sottovalutare assolutamente”.

EMANUELE SEMPRINI

C’è anche il marchio di Emanuele Semprini sulla vittoria del Trastevere al Riviera delle Palme, contro la Sambenedettese. L’estremo difensore amaranto ha blindato i tre punti parando un rigore a Cardella nella ripresa: “Quest’anno ho iniziato a studiare ancora di più i rigoristi, avevo visto come Cardella aveva calciato gli ultimi e fortunatamente mi è andata bene. Il ruolo del portiere è sempre delicato e difficile, io cerco sempre di fare il massimo per aiutare la squadra a vincere le partite, a volte mi riesce meglio, altre volte meno, ma posso assicurare che l’impegno non manca mai“. Per il Trastevere è arrivato il primo trionfo lontano da casa in questo campionato: “È bello che sia arrivato proprio in questo stadio, perché ti dà delle motivazioni in più per fare ancora meglio. Siamo stati bravi a rimanere sempre compatti e con la giusta testa dall’inizio alla fine, finalmente abbiamo sfatato questo piccolo tabù“. Gli amaranto volano in vetta in un girone equilibratissimo: “Quest’anno il girone F si sta dimostrando ancora più incerto dello scorso anno. Le squadre si sono rinforzate e anche le neopromosse sono davvero insidiose da affrontare. Ci vorrà grande attenzione ogni settimana, noi ci faremo trovare pronti”.