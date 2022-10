NewTuscia – ROMA – Illustrissimo Signor Presidente,

a nome mio e della Conferenza Episcopale Italiana, Le esprimo le piรน sincere congratulazioni per lโ€™incarico che รจ chiamata a ricoprire. ๐—–๐—ผ๐—ป ๐—Ÿ๐—ฒ๐—ถ ๐˜€๐—ถ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ฎ ๐˜€๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ถ๐—น ๐—ป๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ผ ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ: ๐—ถ๐—น ๐—ป๐˜‚๐—ผ๐˜ƒ๐—ผ ๐—š๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ผ ๐—ฒฬ€ ๐—ถ๐—น ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ผ ๐—ด๐˜‚๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฎ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ฎ ๐—ป๐—ฒ๐—น ๐—ฟ๐˜‚๐—ผ๐—น๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ผ.

Prima della tornata elettorale, il Consiglio Episcopale Permanente aveva ricordato agli eletti di svolgere sempre il loro mandato al servizio di tutti e nella visione dellโ€™Enciclica Fratelli Tutti e dellโ€™amore politico che essa indica. Le sfide sono grandi. Il Consiglio ne aveva indicate alcune, che riteneva principali: le povertร , lโ€™inverno demografico, la protezione degli anziani, i divari tra i territori, la transizione ecologica e la crisi energetica, il lavoro, soprattutto per i giovani, lโ€™accoglienza e lโ€™integrazione dei migranti, lo snellimento delle procedure burocratiche, le riforme dellโ€™organizzazione democratica dello Stato e della legge elettorale. Su tutte queste incombe la tragedia della guerra in corso che richiede lโ€™impegno di tutti, in piena sintonia con lโ€™Europa, nella ricerca ineludibile e urgente di una via giusta che possa finalmente condurre alla pace.

๐Ÿค Nellโ€™augurare buon lavoro a Lei e a tutti i membri del Suo Governo, ๐—น๐—ฎ ๐—–๐—ต๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ฒฬ€ ๐—ถ๐—ป ๐—œ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ฎ, ๐—ป๐—ฒ๐—น ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ ๐—ฒ ๐—ป๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ด๐—น๐—ถ ๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ถ ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ฟ๐˜‚๐—ผ๐—น๐—ถ, ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ณ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎฬ€ ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜‚๐—ปโ€™๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—น๐—ผ๐—ฐ๐˜‚๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜‚๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—ถ๐˜€๐—ฝ๐—ถ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฏ๐˜‚๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐—น ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ฒ๐—ด๐˜‚๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ฏ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ ๐—ฒ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ ๐˜๐˜‚๐˜๐—ฒ๐—น๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐˜๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐˜ƒ๐—ถ๐—ผ๐—น๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ฎ ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€.

๐˜๐˜ญ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ข๐˜จ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ข๐˜ถ๐˜จ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ค๐˜ข๐˜ณ๐˜ฅ. ๐˜”๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฐ ๐˜ก๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ช, ๐˜ข๐˜ณ๐˜ค๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ๐˜ด๐˜ค๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜‰๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข #๐˜Š๐˜Œ๐˜, ๐˜ฉ๐˜ข ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ท๐˜ช๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ช๐˜จ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ช ๐˜”๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ช, ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฆ Giorgia Meloni, ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฐ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜จ๐˜ช๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฐ ๐˜Ž๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ญ ๐˜—๐˜ข๐˜ญ๐˜ข๐˜ป๐˜ป๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜˜๐˜ถ๐˜ช๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ