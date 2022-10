NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Rullo compressore Ecosantagata Civita Castellana. Con una prestazione magistrale, i rossoblù battono 3-1 l’Arno di Castelfranco di Sotto e infilano la terza vittoria su tre in questa nuova stagione del campionato di serie B maschile. Mister Beltrame manda in campo il sestetto composto da capitan Buzzelli opposto, Cordano alzatore, Della Rosa e Genna schiacciatori, Simoni e Consalvo centrali e Andreini libero. La partita è attesa come un classico d’alta classifica del girone e i pronostici sono rispettati. Fin dal primo set, in cui le due squadre iniziano a colpirsi con le loro armi migliori senza nemmeno attendere la tradizionale fase di studio. Verso metà set l’Arno trova una buona fase break, sfruttando un momento di crisi dell’Ecosantagata, e allunga con 5 punti di vantaggio che arrivano fino al termine del gioco: 20-25 per i toscani. Il secondo set comincia con i padroni di casa molto più determinati ed è subito vantaggio rossoblù.

L’Arno, ovviamente, non sta a guardare, prova a restare aggrappato agli avversari, ma l’Ecosantagata non tentenna e continua a martellare fino alla chiusura del gioco: 25-16 per i ragazzi di mister Beltrame. Terzo set con l’Ecosantagata di nuovo davanti e l’Arno che però pareggia i conti e poi passa addirittura davanti. Si gioca punto a punto con la sensazione che una delle due squadre possa trovare l’allungo buono da un momento all’altro. Succede a Civita Castellana, che si porta 18-15 e da lì in poi spicca il volo: è di nuovo 25-16. Cambio di campo, l’Arno prova a riordinare le idee, ma l’Ecosantagata ha ormai la marcia innestata e i toscani non riescono a tenere il ritmo. 8-2 il devastante parziale d’inizio set, che permette ai padroni di casa di restare in controllo e giocare in scioltezza fino alla fine. Finisce 25-17, con l’Ecosantagata che quindi si aggiudica l’incontro per 3-1. Tre vittorie su tre, dunque, ed Ecosantagata Civita Castellana che resta al comando della classifica a punteggio pieno, in coabitazione con l’Orte.