NewTuscia – VITERBO – Il periodo estremamente delicato dal punto di vista economico ci induce ad osservare ogni piccola variazione dei prezzi dei beni di prima necessità. L’Unione Nazionale Consumatori ha condotto uno studio analizzando i dati Istat relativi al mese di settembre, esaminando i maggiori rialzi come cibo, bevande, scuole, ristoranti e alberghi. Una delle città che risulta più gravata da questi rincari è Viterbo assieme a Cosenza e Ascoli Piceno. Il capoluogo laziale si posiziona terza per quanto riguarda i prodotti alimentari, con un aggravio annuo di circa il 14,1 % in più (pari a 785 Euro). Un dato allarmante considerando il caro bollette e la disoccupazione a livelli davvero impressionanti.

Altra percentuale poco confortante è quella legata alla ristorazione. Un compartimento che vede servizi quali bar, pizzerie, gelaterie, prodotti di gastronomia e rosticceria, dove Viterbo segna un +8,5% di rincaro rispetto all’anno passato. Considerando che la media annua italiana è di +5,9%, la provincia laziale è davvero messa a dura prova da questa impennata folle dei prezzi. Un periodo nero per i viterbesi costretti a tagliare sempre di più per poter arrivare a fine mese.