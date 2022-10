NewTuscia – VITERBO – E’ morto ieri, nel primo pomeriggio, Luigi Storcè, medico legale legato per molti anni alla Asl di Viterbo. Aveva 67 anni e la causa più probabile del decesso è un infarto, avvenuto a Marina di Grosseto, dove il medico viterbese viveva diversi mesi l’anno.

Molto noto nel capoluogo laziale, Storcè è stato a lungo un personaggio di spicco della politica viterbese. Consigliere comunale per Alleanza nazionale, fu eletto con Marcello Meroi sindaco nel 1995. Conosciuto anche per il suo impegno in ambito sportivo, è stato per lungo periodo arbitro di calcio ed è arrivato a dirigere gare per la serie C. Inoltre ha ricoperto anche la figura di medico sportivo di varie squadre, tra cui il Grosseto calcio. I funerali si terranno domani pomeriggio alla chiesa della Trinità, alle ore 15.