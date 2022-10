NewTuscia – VITERBO – Dopo il turno di riposo imposto dal calendario è il momento di tornare in campo per le ragazze della Domus Mulieris, attese in questa domenica dalla trasferta contro Basket Roma valevole per il terzo turno di andata del campionato di serie B di basket.

Un match molto difficile per le ragazze gialloblù che si troveranno di fronte un’avversaria capace di dimostrare, già nelle prime due partite, tutto il suo valore. Due successi larghissimi contro Esquilino ed Elite, con uno scarto medio di quasi 30 punti, sono il biglietto da visita con cui il gruppo allenato da coach Bongiorno arriva alla gara contro una Domus Mulieris che, al contrario, ha iniziato male la stagione ufficiale perdendo proprio contro Elite nell’Opening Day di Rieti.

Basket Roma può contare sui gruppi giovanili che, nella passata stagione, hanno conquistato il titolo italiano sia per la categoria under 15 che per l’under 17; giocatrici di grandissimo talento e grandi prospettive che stanno accumulando esperienza nei campionati senior e che costituiranno un ostacolo davvero difficile da superare per il gruppo allenato da coach Scaramuccia.

“Quello che mi interessa di più – commenta l’allenatore viterbese – è cancellare la brutta prestazione contro Elite, dove abbiamo sbagliato l’approccio al match e non siamo stati mai capaci di invertire la tendenza. Questa settimana ci attende probabilmente la partita più difficile della stagione, contro una squadra che ha qualità, atletismo, profondità, e che punta ad essere una grande protagonista. Approfittando del turno di riposo abbiamo lavorato bene e voglio vedere tutto un altro atteggiamento sul parquet”.

La palla a due è prevista per le 18 e la direzione di gara sarà affidata alla coppia abritrale formata da Marco Di Gennaro e Leonardo Amorosi, entrambi di Roma.