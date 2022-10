NewTuscia – ROMA – “Tra poche ore, con l’incarico di formare il Governo a Giorgia Meloni, il Paese sarà avviato a una svolta decisiva, quella chiesta dagli elettori: basta con la sinistra delle tasse, delle chiusure e del massacro sociale, adesso tocca a chi guarderà concretamente agli interessi dei cittadini”. È quanto dichiara Giulio Marini, responsabile Turismo di Forza Italia nel Lazio, che aggiunge:

“Siamo certi che il nuovo esecutivo saprà tutelare famiglie e imprese dai folli rincari dei prezzi di energia e alimentari e lo farà in piena sintonia con l’Europa. Anche perché alla Farnesina ci sarà Antonio Tajani, come auspicato dai più alti esponenti delle istituzioni europee: la sua figura, per Bruxelles, è una garanzia rispetto alle posizioni italiane su temi come guerra in Ucraina e fedeltà alla Nato. Il resto sono chiacchiere da bar”.