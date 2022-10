NewTuscia – VITERBO – Si è svolta oggi, nella centrale piazza della Rocca, una raccolta volontaria di sangue, coordinata dall’Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) locale, a cui hanno partecipato gli uomini e le donne in uniforme dell’Aviazione dell’Esercito che prestano servizio nel capoluogo della Tuscia. Il progetto “Campagna della solidarietà Militare e delle Forze dell’Ordine”, fortemente sostenuto dal Prefetto di Viterbo Antonio Cananà, ha trovato oggi nella collaborazione tra AVIS e AVES la naturale realizzazione, a sostegno della comunità locale e dei più bisognosi.

Tale iniziativa segue quella appena conclusa relativa al “Torneo Interforze di Calcio – Santa Rosa, Città di Viterbo”, patrocinata dall’AVIS, che ha avuto proprio lo scopo di sensibilizzare i cittadini alla Campagna “Donare a Viterbo”. In occasione della manifestazione sportiva, l’AVIS stessa ha indetto un premio simbolico per il calciatore/donatore più generoso. Il riconoscimento è stato attribuito ad un militare dell’Aviazione dell’Esercito che ha raggiunto circa 100 donazioni di sangue. Anche in questa occasione la partecipazione attiva dei baschi azzurri è risultata significativa, a testimonianza del forte legame e dello spirito di collaborazione tra le Forze Armate e le Istituzioni locali.