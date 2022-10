NewTuscia – BASSANO ROMANO – Riceviamo e pubblichiamo.

“Sono ormai quattro mesi che i dipendenti del Consorzio La Clessidra, che opera nella Casa di Riposo G. Altobelli di Bassano Romano, sono senza stipendio! Abbiamo denunciato al Sindaco del Comune, al Commissario Straordinario dell’ASP (Agenzia Servizi alla Persona), questa assurda situazione, ma siamo ancora in attesa di risposte, così come siamo ancora in attesa di un incontro richiesto al Consorzio La Clessidra e al Commissario Straordinario in data 10 ottobre 2022. Il protrarsi di tale increscioso ritardo ci vedrà costretti a coinvolgere S.E. il Prefetto, proclamando lo stato di agitazione del personale.”

Il Segretario Provinciale Francesco Guitarrini