NewTuscia – VITERBO – La rete delle associazioni di Arci Viterbo aderisce alla fiera-mercato dell’agricoltura biologica Tuscia in Bio che si tiene il 22 e il 23 ottobre dalle 9:00 alle 18:00 a Valle Faul a Viterbo nel contesto dello Slow Food Village. Nata dalla collaborazione di molte organizzazioni locali, tra cui Aucs Onlus, Cooperazione Contadina, Bio-distretto della Via Amerina e delle Forre, Bio-distretto del Lago di Bolsena, Bio-distretto della Maremma Etrusca e dei Monti della Tolfa e Amici di Galiana Onlus, Tuscia in Bio propone, oltre al mercato, attività di animazione per bambini e incontri. Nei due giorni la Ludoteca Arci Solidarietà Viterbo animerà lo spazio gratuito per bambine e bambini aperto dalle 11:00 alle 16:30.

Il 22 ottobre alle 10:00 la Rete Antitratta della Tuscia, di cui Arci Viterbo è parte, propone un incontro in occasione della Giornata europea contro la tratta. L’associazione invita tutti a partecipare alle iniziative della manifestazione.