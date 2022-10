NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Giorgia Meloni ha presentato, in tempi record, la lista dei ministri del nuovo Governo, dimostrando di guardare agli interessi del Paese, che ha bisogno di una svolta immediata. Si tratta di un esecutivo di alto profilo, che il centrodestra sosterrà compatto, a dispetto dei detrattori a tempo pieno.

In questo contesto, Forza Italia svolgerà un ruolo fondamentale, rappresentando i moderati del Paese, e i suoi ministri, a partire da Antonio Tajani, costituiranno garanzia di un saldo ancoraggio del Governo ai valori dell’Europa e dell’Alleanza Atlantica. Buon lavoro a Giorgia Meloni: la situazione economica è molto difficile, ma le donne e gli uomini scelti per governare il Paese sapranno far rialzare la testa all’Italia”. Lo dichiara Giulio Marini, responsabile Turismo di Forza Italia nel Lazio.