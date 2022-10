NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria , Presidente dr. Carlo RENOLDI, stamattina ha effettuato una visita nell’istituto romano della Casa Reclusione Rebibbia.

Durante tale incontro il Capo DAP ha voluto ascoltare, dapprima, i lavoratori della CR Rebibbia quali il personale della Polizia Penitenziaria e delle funzioni centrali . Successivamente ha voluto interloquire con le rappresentanze sindacali.

La Fns Cisl Lazio ha rappresentato che l’istituto opera con – 90 unità rispetto alla pianta organica prevista, elencando le relative problematiche che produce tale situazione sul personale di Polizia Penitenziaria, la necessità di inviare un Direttore Titolare, varie difficoltà legate all’affido a tale CR di piantonamenti di detenuti ” internati ” REMS ed di quelli dipendenti dal Nucleo Cittadino di Roma –

Dopo ampia discussione il CAPO DAP ha riferito che interverrà sulle varie questioni segnalate ed, in particolar modo, per l’invio di unità di personale di Polizia Penitenziaria c/o tale sede.