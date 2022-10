NewTuscia – VITERBO – Vigili del fuoco, carabinieri e 118 per l’incendio di una canna fumaria nel centro commerciale di via Garbini. La nuvola di fumo nero ha invaso i locali della struttura nel corso del pomeriggio.

Una volta entrato in funzione il sistema di sicurezza attivato dall’allarme antincendio, avrebbe sprigionato abbondante quantità d’acqua a pioggia, nonostante non ci fossero fiamme da sedare. Al momento sembrerebbe che nonostante i danni alle cose, non sarebbero rimaste ferite persone.

Per ragioni di sicurezza comunque e per valutare e quantificare i danni, vigili del fuoco hanno fatto evacuare i presenti. L’edificio non sarà ovviamente fruibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità.