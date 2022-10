NewTuscia – VITERBO – Strade per i bambini: il Comune aderisce all’iniziativa e vieta per il giorno 21 ottobre il traffico nei pressi dei plessi scolastici di porta della Verità (dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30).

“La pessima abitudine di accompagnare i figli fino a dentro la classe va invertita: per rendere più vivibile la città e migliorare la qualità della vita di tutti, è necessario sensibilizzarci a un uso razionale delle auto.” Lo dichiara la sindaca Chiara Frontini che aggiunge: “Per questo abbiamo aderito convintamente alla proposta di alcuni genitori e avvieremo a breve una sperimentazione di viabilità nella zona critica di Porta della Verità, da ampliare via via a tutti i plessi scolastici”. Nel mentre, domani 21 ottobre, dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30, sarà vietata la circolazione veicolare in via della Verità, nel tratto compreso dall’intersezione con via dell’Orologio Vecchio all’intersezione con via Vetulonia. “La pessima abitudine di accompagnare i figli fino a dentro la classe va invertita: per rendere più vivibile la città e migliorare la qualità della vita di tutti, è necessario sensibilizzarci a un uso razionale delle auto.” Lo dichiara la sindaca Chiara Frontini che aggiunge: “Per questo abbiamo aderito convintamente alla proposta di alcuni genitori e avvieremo a breve una sperimentazione di viabilità nella zona critica di Porta della Verità, da ampliare via via a tutti i plessi scolastici”. Nel mentre,

Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza della Polizia locale si rende necessario per consentire lo svolgimento dell’iniziativa Streets for Kids, appuntamento che si riallaccia alla campagna internazionale che si svolge contemporaneamente in tutta Europa proprio il giorno 21 ottobre 2022, su proposta di una coalizione europea Clean Cities Campaign, per chiedere alle amministrazioni comunali l’istituzione di strade scolastiche, ovvero la chiusura al traffico delle strade su cui affacciano le scuole. Il Comune di Viterbo ha risposto aderendo all’iniziativa e patrocinando l’appuntamento.

L’adesione del capoluogo viterbese vede inoltre il sostegno del plesso scolastico I.C. Fantappiè. Nella mattinata di domani verrà organizzato l’ingresso a scuola a piedi e con dei pedibus organizzati per i bambini più piccoli con partenza da piazza Crispi. Il pomeriggio sarà dedicato a giochi sulla strada per i bambini.