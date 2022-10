NewTuscia – VETRALLA – Sono uscite le motivazioni della sentenza di condanna all’ergastolo di per omicidio premeditato del figlio Matias di 10 anni lo scorso 8 luglio. Si ricorda che fino alla sentenza definitiva vige la presunzione di innocenza.

Mirko Tomkow, il muratore 45enne d’origine polacca che il 16 novembre 2021 ha ucciso, a Vetralla, avrebbe agito, secondo il giudizio di primo grado, per “motivi abietti”, aggravati dalla minore età, dalla minorata difesa e dal vincolo di parentela con la vittima. A questo va aggiunta “l’assenza di qualsiasi manifestazione di pentimento o consapevolezza della gravità dell’atto e come sia stato infierito in maniera reiterata sul bambino, provocandogli una morte non immediata e densa di sofferenza fisica e morale”.

Nel testo si legge anche come i giudici siano rimasti sfavorevolmente colpiti dal disinteresse del padre per il figlio.

Il cadavere di Matias è stato rinvenuto dentro un cassettone del letto con un coltello conficcato nella gola e del nastro adesivo su naso e parte della bocca; il padre sdraiato a terra ubriaco sul pavimento di un’altra stanza con accanto le bottiglie di alcolici ormai vuote e una tanica di benzina di cui anche il corpo del bambino era imbevuto. Il piccolo non è morto subito, raggiunto dai colpi del coltello anche al torace e al capo, sarebbe deceduto per soffocamento, si è trattato di asfissia meccanica violenta provocata dal nastro adesivo e di anemia meta emorragica acuta per via delle lesioni.