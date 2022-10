AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge su Alpi occidentali e Liguria. Al pomeriggio piogge in estensione su Piemonte e Lombardia, per lo più invariate altrove. In serata e in nottata atteso un aumento dell’instabilità con piogge sparse su tutto il settentrione ed anche a carattere temporalesco sui settori alpini.

AL CENTRO



Al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Umbria e Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi e tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte velature in transito e nuvolosità bassa tra Toscana e Umbria.