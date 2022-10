NewTuscia – VITERBO – Si è conclusa benissimo la 13^ edizione di “CioccoTuscia Viterbo” organizzata da Ass. Culturale Anomis Eventi e da AS Eventi e Pubblicità di Viterbo.

Il festival più dolce e divertente di Viterbo, che v alorizza i prodotti locali tipici della Tuscia, ha avuto un successo clamoroso anche nel 2022, in linea con i risultati delle precedenti edizioni nonostante le tante iniziative, feste e sagre presenti negli stessi giorni!

Alcuni numeri di CioccoTuscia “La Cultura dei Dolci Sapori”:

– presenti n.25 aziende di prodotti dolci e salati, la maggior parte della Tuscia

– tantissime attività di intrattenimento di arte e spettacolo tra musica, sbandieratrici, tamburi, figuranti storici, artisti di strada, teatro dei burattini, cosplayer, mostra auto e moto d’epoca, area dog, percorso sulla storia del cioccolato, mostre di dipinti e ceramiche, oltre ad una ampia area giochi in legno per bambini e adulti

– attivi n.8 laboratori didattici (rapaci dal vivo, food art, giadinaggio, riciclo, disegno, pozioni magiche, inglese creativo, sensoriale)

– presenti oltre 15.000 visitatori in 4 giorni arrivati da tutta Italia

In sintesi, Viterbo è stata ancora una volta invasa da un fiume di persone che si sono riversate in tutte le vie del centro storico con numeri da tutto esaurito presso le strutture ricettive e i ristoranti per 2 weekend consecutivi.

Tra le novità, si segnala in particolare l’enorme successo ottenuto per la prima edizione del CioccoTuscia Cosplay Contest che gli organizzatori hanno fortemente voluto e che ha reso piazza S.Lorenzo “un mondo fantastico” per un pomeriggio, grazie alla presenza dei tanti cosplayer intervenuti che hanno coinvolto tutti i presenti con le loro interpretazioni.

CioccoTuscia si conferma un festival originale che combina al meglio le specialità enogastronomiche del territorio con attrazioni, spettacoli e intrattenimenti ludici sempre interessanti per i visitatori, mantenendo un format ormai consolidato e vincente diverso dalle varie feste paesane e dai vari eventi a tema cioccolato.

Arrivederci alla prossima edizione.