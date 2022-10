NewTuscia – VITERBO – E’ in programma il prossimo giovedì 20 ottobre dalle ore 14,30 alle 16,00 un webinar gratuito dal titolo “Introduzione all’economia circolare” organizzato dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, in collaborazione con Ecocerved, nell’ambito delle attività camerali di assistenza alle imprese in materia ambientale e di sostenibilità.

Nel corso dell’incontro, che verrà introdotto dalla dirigente dell’area Servizi amministrativi e Tutela del mercato della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, Federica Ghitarrari, l’esperta di Ecocerved Manuela Medoro, dopo aver illustrato le premesse alla base del concetto di economia circolare, approfondirà il quadro politico e normativo, a livello europeo e nazionale, nell’ambito del quale si sviluppa il modello di economia circolare, per poi passare ai modelli di business circolari (ecodesign, risparmio di materie prime, recupero dei rifiuti, condivisione), avvalendosi anche di una carrellata di casi aziendali tra i più significativi su scala nazionale. L’incontro è aperto a tutti e rivolto con particolare attenzione ad associazioni di categoria, imprese, professionisti e la partecipazione è gratuita previa iscrizione al link https://ecocerved-it.zoom.us/webinar/register/WN_iRrtnVxbQ7mvf7W2qPRw4w

Successivamente alla registrazione sarà inviato il link per il collegamento al webinar. Per informazioni: Ufficio Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, email metrico@rivt.camcom.it – tel. 0761/234462 – 463 – 400 – 0746/201364.