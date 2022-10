Tra il Piccolo Teatro Cavour e il Teatro San Francesco, dal 29 ottobre fino al 31 marzo 2023, con un cartellone di dieci spettacoli a ingresso libero

NewTuscia – BOLSENA – BolsenArte torna in veste invernale. Lo farà con un cartellone di dieci spettacoli a ingresso libero tra il Piccolo Teatro Cavour e il Teatro San Francesco, dal 29 ottobre al 31 marzo 2023. Nato come rassegna estiva dedicata alla musica classica, il festival, organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Bolsena e diretto dal maestro Francesco Traversi, si è aperto ai nuovi linguaggi della musica contemporanea, dal jazz allo swing, dal rock al pop, e, in questa edizione speciale, unisce per la prima volta il mondo delle note a quello del teatro.

"Bolsena vanta un patrimonio storico, artistico e culturale d'incredibile valore – afferma il sindaco Paolo Dottarelli – BolsenArte Winter è l'occasione per vivere la nostra cittadina nei mesi invernali, attraverso i linguaggi della musica e del teatro, fruendo di luoghi splendidi come il Piccolo Teatro Cavour e il Teatro San Francesco". "Anche in questa speciale veste, BolsenArte propone un calendario di appuntamenti di notevole qualità – afferma l'assessore alla cultura Raffaella Bruti -. Il successo estivo ci ha portato a prendere la decisione di proporre il festival in un periodo dell'anno completamente diverso, in cui le presenze nella nostra città non sono certo paragonabili a quelle della bella stagione ma che possono essere incrementate anche da iniziative di questo tipo, sollecitando un turismo di prossimità ad esempio, con importanti ricadute sul territorio in termini economici e di visibilità. La cultura è uno strumento di sviluppo turistico e di promozione delle nostre bellezze e come tale merita di essere protagonista 365 giorni all'anno. Un doveroso e sentito ringraziamento va alle istituzioni e agli sponsor che sostengono la manifestazione". "Sulla scia dei consensi ottenuti da BolsenArte in estate, presentiamo un'edizione invernale con dieci proposte che abbracciano diversi generi musicali e teatrali, proprio per venire incontro alle esigenze più diverse del pubblico bolsenese – dichiara il direttore artistico, il maestro Francesco Traversi -. Saranno accolti a Bolsena oltre 90 artisti provenienti da varie regioni italiane, che doneranno agli spettatori, con la loro arte e il loro talento, attimi di pura bellezza e grande cultura".