NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Il Comitato provinciale Anpi di Viterbo aderisce e partecipa al sit-in promosso dal Tavolo per la Pace di Viterbo in occasione delle tre giornate di mobilitazione, nel mese di ottobre, per la pace e nel quadro delle iniziative Europe for Peace.

L’iniziativa si svolgerà sabato 22 ottobre 2022 in piazza delle Erbe a Viterbo a partire dalle ore 17 ( come da programma in allegato).

Il Comitato provinciale Anpi, nel ricordare che con l’articolo 11 della Costituzione l’Italia ripudia la guerra, invita tutti gli iscritti e la cittadinanza a sostenere questa iniziativa territoriale anche in vista della manifestazione nazionale per la pace che si svolgerà a Roma sabato 5 novembre 2022.

Nota per la stampa a cura del Comitato provinciale Anpi di Viterbo